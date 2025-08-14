Αλή Φουάτ Κουζ

Η Ελλάδα ανακοίνωσε πρόσφατα τη δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλασσίων πάρκων, ένα στο Ιόνιο Πέλαγος και ένα στο Αιγαίο, παρουσιάζοντας τα ως σημαντικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά δείχνει ότι η κίνηση αυτή είναι περισσότερο ένας υπολογισμένος γεωπολιτικός ελιγμός παρά μια πράξη οικολογικής διαχείρισης.

Κρυμμένη πίσω από ωραία λόγια για διατήρηση του περιβάλλοντος, η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην προώθηση μακροχρόνιων εδαφικών επιδιώξεων, στην αμφισβήτηση του υφιστάμενου status quo στο Αιγαίο και στη μονομερή εδραίωση τετελεσμένων σε περιοχές με αμφισβητούμενη κυριαρχία.

Η Τουρκία θεωρεί ότι η ενέργεια αυτή δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά η τελευταία σε μια μακρά σειρά ελληνικών προσπαθειών να αλλάξει τη νομική και πολιτική ισορροπία στο Αιγαίο, παραβιάζοντας ευθέως το διεθνές δίκαιο και αποδυναμώνοντας την εύθραυστη εμπιστοσύνη που οικοδομήθηκε πρόσφατα μεταξύ των δύο χωρών.

Σε απάντηση στη μονομερή ανακοίνωση της Ελλάδας, η Τουρκία όρισε επίσημα δύο νέες προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές στις αρχές Αυγούστου.

Οι δύο νέες καθορισμένες περιοχές, η Προστατευόμενη Θαλάσσια Περιοχή του Βορείου Αιγαίου και η Προστατευόμενη Θαλάσσια Περιοχή Φέτιγιε-Κας, όχι μόνο ανακοινώθηκαν, αλλά εντάχθηκαν και επίσημα στον εθνικό Χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Τουρκίας και υποβλήθηκαν στη Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO.

Η Τουρκία, ωστόσο, έχει βασίσει αυτή την κίνηση σε κάτι παραπάνω από τη γεωπολιτική. Η δέσμευση της για την προστασία της θάλασσας προηγείται της τρέχουσας διαμάχης.

Το πάρκο της Γκιοκτσέαντα δημιουργήθηκε το 1999, δείχνοντας μια δέσμευση για τη διατήρηση του περιβάλλοντος στο Βόρειο Αιγαίο για πάνω από δύο δεκαετίες.

Παρομοίως, η περιοχή Κας-Κέκοβα στη Μεσόγειο έχει από καιρό χαρακτηριστεί ως Ειδική Περιοχή Περιβαλλοντικής Προστασίας. Ο χαρακτηρισμός αυτός έχει υποστηριχθεί από πολλές μελέτες βιοποικιλότητας και σχέδια διαχείρισης, συχνά σε συνεργασία με έγκριτους διεθνείς οργανισμούς.

Η Τουρκία παρουσίασε αυτό το ιστορικό ως απτή απόδειξη μιας συνεπούς, επιστημονικά τεκμηριωμένης προσέγγισης στην περιβαλλοντική φροντίδα, ξεχωριστής και ανεξάρτητης από τις τελευταίες πολιτικές εντάσεις.

Με αυτή την κίνηση, η Τουρκία ανέκτησε επίσης τον έλεγχο του αφηγήματος, δείχνοντας ότι είναι ένας υπεύθυνος περιβαλλοντικός παράγοντας που δεν θα επιτρέψει ο ευγενής σκοπός της διατήρησης του περιβάλλοντος να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την υπονόμευση των θεμελιωδών κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Μια μακρά ιστορία αντιπαράθεσης

Η ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων πρέπει να γίνει κατανοητή στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας της Ελλάδας να αυξήσει τον έλεγχo της στο Αιγαίο.

Το πιο πιεστικό και δυνητικά εκρηκτικό ζήτημα είναι το εύρος των χωρικών υδάτων. Αυτό έχει οριστεί τόσο από την Τουρκία όσο και την Ελλάδα στα έξι ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, η Ελλάδα έχει εκφράσει με συνέπεια την επιθυμία να επεκτείνει αυτό το εύρος στα 12 ναυτικά μίλια.

Λόγω των μοναδικών γεωγραφικών χαρακτηριστικών του Αιγαίου, μια τέτοια επέκταση των χωρικών υδάτων θα το μετέτρεπε σε «ελληνική λίμνη», αυξάνοντας το μερίδιο της Ελλάδας στη θάλασσα σε περίπου στο 70%.

Αυτό θα απαιτούσε η θαλάσσια κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένων των πολεμικών πλοίων και των εμπορικών σκαφών που κινούνται μεταξύ των τουρκικών λιμανιών, να διασχίζουν ελληνικά ύδατα, μια απαράδεκτη κατάσταση για οποιοδήποτε κυρίαρχο έθνος.

Για το λόγο αυτό, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κήρυξε το 1995 ότι μια τέτοια μονομερής ενέργεια θα αποτελούσε casus belli ή αιτία πολέμου, μια στάση που παραμένει αμετάβλητη.

Η τακτική της Ελλάδας να αγνοεί τις νομικές της υποχρεώσεις είναι επίσης εμφανής στη συστηματική και παράνομη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 και η Συνθήκη των Παρισίων του 1947 απαιτούν τα νησιά αυτά, τα οποία παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα, να παραμείνουν αποστρατιωτικοποιημένα. Η Συνθήκη της Λωζάννης απαγορεύει ναυτικές βάσεις και οχυρώσεις σε νησιά όπως η Λέσβος και η Χίος, ενώ η Συνθήκη των Παρισίων ορίζει ότι τα Δωδεκάνησα «θα είναι και θα παραμείνουν αποστρατιωτικοποιημένα».

Παρά τις υποχρεώσεις αυτές, η Ελλάδα έχει στρατιωτικοποιήσει ανοιχτά αυτά τα νησιά από τη δεκαετία του 1970, κάτι που συνιστά κατάφωρη παραβίαση των ίδιων των συνθηκών που της παραχωρούν την κυριαρχία επ' αυτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρωτοβουλία των θαλάσσιων πάρκων χρησιμεύει ως εργαλείο για την ενίσχυση των ελληνικών αξιώσεων επί αμφισβητούμενων γεωγραφικών σχηματισμών.

Η κρίση των Ιμίων/Kardak το 1996 αποκάλυψε διάφορες «γκρίζες ζώνες», νησιά, νησίδες και βραχονησίδες των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί ποτέ ρητά στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες.

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι, ως διάδοχο κράτος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, διατηρεί την κυριαρχία επί οποιουδήποτε σχηματισμού που δεν έχει παραχωρηθεί ρητά.

Κηρύσσοντας πάρκα που περιλαμβάνουν αυτές τις αμφισβητούμενες περιοχές, η Ελλάδα στοχεύει να επιβάλει την κυριαρχία με διοικητικά μέσα, δημιουργώντας μια κατάσταση που επηρεάζει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις.