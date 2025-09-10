Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, δήλωσε την Τρίτη ότι είχε συνομιλίες με τον Ούγγρο ομόλογό του, Πέτερ Σιγιάρτο, σχετικά με τις επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, τις διμερείς σχέσεις και την πορεία του Κιέβου προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, ενημέρωσα τον Πέτερ Σιγιάρτο για την κλιμάκωση της τρομοκρατίας από τη Ρωσία και επανέλαβα τη δέσμευση της Ουκρανίας στις ειρηνευτικές προσπάθειες. Χρειαζόμαστε την ενοποιημένη υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας για να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία και να προωθήσουμε τη διαδικασία ειρήνης», ανέφερε ο Σιμπίχα μέσω Telegram.
Σημείωσε ότι οι συζητήσεις περιλάμβαναν την επικείμενη επίσκεψη του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού της Ουκρανίας, Τάρας Κατσκά, στη Βουδαπέστη και διαβουλεύσεις σχετικά με τα δικαιώματα της ουγγρικής εθνικής μειονότητας.
«Η Ουκρανία είναι έτοιμη να εργαστεί σε όλα τα διμερή ζητήματα με αμοιβαίο σεβασμό», πρόσθεσε.
Ο Σιμπίχα τόνισε την ανάγκη να ανοίξουν διαπραγματευτικά κεφάλαια στις συνομιλίες για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ «το συντομότερο δυνατό» και κάλεσε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ να στηρίξουν αυτή την κίνηση.
Παράλληλα, χαιρέτισε τη δεκαετή συμφωνία προμήθειας φυσικού αερίου της Ουγγαρίας με τη Shell, χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής μας και ολόκληρης της Ευρώπης».
«Η ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης είναι αδιαίρετη και η ενίσχυσή της αποτελεί κοινό μας συμφέρον. Η πραγματιστική και αμοιβαία επωφελής συνεργασία μεταξύ των δύο εθνών μας είναι το κλειδί, και προτείνουμε στην ουγγρική πλευρά να εργαστεί πάνω σε αυτό με εποικοδομητικό τρόπο», δήλωσε.
Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν μετά από επανειλημμένες επιθέσεις της Ουκρανίας στον αγωγό πετρελαίου Druzhba — η τελευταία εκ των οποίων έγινε το Σαββατοκύριακο.
Η Ουκρανία επιτέθηκε στον αγωγό πετρελαίου Druzhba στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας, προκαλώντας «εκτεταμένες ζημιές από πυρκαγιά», σύμφωνα με τον διοικητή των δυνάμεων drone, Ρόμπερτ Μπρόβντι, ο οποίος δήλωσε την Κυριακή μέσω Telegram.
Ο αγωγός μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία, οι οποίες συνεχίζουν να αγοράζουν ενεργειακές προμήθειες από τη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέκοψαν τις σχέσεις μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.