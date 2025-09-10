Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, δήλωσε την Τρίτη ότι είχε συνομιλίες με τον Ούγγρο ομόλογό του, Πέτερ Σιγιάρτο, σχετικά με τις επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, τις διμερείς σχέσεις και την πορεία του Κιέβου προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, ενημέρωσα τον Πέτερ Σιγιάρτο για την κλιμάκωση της τρομοκρατίας από τη Ρωσία και επανέλαβα τη δέσμευση της Ουκρανίας στις ειρηνευτικές προσπάθειες. Χρειαζόμαστε την ενοποιημένη υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας για να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία και να προωθήσουμε τη διαδικασία ειρήνης», ανέφερε ο Σιμπίχα μέσω Telegram.

Σημείωσε ότι οι συζητήσεις περιλάμβαναν την επικείμενη επίσκεψη του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού της Ουκρανίας, Τάρας Κατσκά, στη Βουδαπέστη και διαβουλεύσεις σχετικά με τα δικαιώματα της ουγγρικής εθνικής μειονότητας.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη να εργαστεί σε όλα τα διμερή ζητήματα με αμοιβαίο σεβασμό», πρόσθεσε.

Ο Σιμπίχα τόνισε την ανάγκη να ανοίξουν διαπραγματευτικά κεφάλαια στις συνομιλίες για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ «το συντομότερο δυνατό» και κάλεσε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ να στηρίξουν αυτή την κίνηση.