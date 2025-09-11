Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία εξέφρασε τη «βαθιά του απογοήτευση» επειδή αιφνιδιάστηκε από το ισραηλινό χτύπημα εναντίον εκπροσώπων της Χαμάς στο Κατάρ, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Σε αποκλειστικό δημοσίευμα της Τετάρτης, ανώτεροι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφεραν ότι ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου πως η απόφαση να στοχοποιηθούν πολιτικοί ηγέτες της παλαιστινιακής οργάνωσης στην Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ, δεν ήταν συνετή και πρόσθεσαν ότι ο Τραμπ «ήταν εξοργισμένος που έμαθε για την επίθεση ενώ αυτή ήταν σε εξέλιξη από τον αμερικανικό στρατό, και όχι από το Ισραήλ, και ότι έπληξε το έδαφος ενός άλλου συμμάχου των ΗΠΑ που μεσολαβούσε στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα».

Η απάντηση του Νετανιάχου ήταν ότι είχε ένα στενό χρονικό περιθώριο για να εξαπολύσει τα χτυπήματα και άδραξε την ευκαιρία.

Μετά από αυτήν, πραγματοποιήθηκε και μια δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία, πιο φιλική, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Κατά τη διάρκεια της, ο Νετανιάχου δεν μπόρεσε να απαντήσει με βεβαιότητα στην ερώτηση του Τραμπ αν η επίθεση ήταν επιτυχής.

Αργότερα, η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι η ηγεσία της επέζησε της επίθεσης, ενώ πέντε μέλη της οργάνωσης και ένας αξιωματικός ασφαλείας του Κατάρ σκοτώθηκαν.

Απογοητευμένος ο Τραμπ με τον Νετανιάχου