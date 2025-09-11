Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία εξέφρασε τη «βαθιά του απογοήτευση» επειδή αιφνιδιάστηκε από το ισραηλινό χτύπημα εναντίον εκπροσώπων της Χαμάς στο Κατάρ, σύμφωνα με την Wall Street Journal.
Σε αποκλειστικό δημοσίευμα της Τετάρτης, ανώτεροι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφεραν ότι ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου πως η απόφαση να στοχοποιηθούν πολιτικοί ηγέτες της παλαιστινιακής οργάνωσης στην Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ, δεν ήταν συνετή και πρόσθεσαν ότι ο Τραμπ «ήταν εξοργισμένος που έμαθε για την επίθεση ενώ αυτή ήταν σε εξέλιξη από τον αμερικανικό στρατό, και όχι από το Ισραήλ, και ότι έπληξε το έδαφος ενός άλλου συμμάχου των ΗΠΑ που μεσολαβούσε στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα».
Η απάντηση του Νετανιάχου ήταν ότι είχε ένα στενό χρονικό περιθώριο για να εξαπολύσει τα χτυπήματα και άδραξε την ευκαιρία.
Μετά από αυτήν, πραγματοποιήθηκε και μια δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία, πιο φιλική, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Κατά τη διάρκεια της, ο Νετανιάχου δεν μπόρεσε να απαντήσει με βεβαιότητα στην ερώτηση του Τραμπ αν η επίθεση ήταν επιτυχής.
Αργότερα, η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι η ηγεσία της επέζησε της επίθεσης, ενώ πέντε μέλη της οργάνωσης και ένας αξιωματικός ασφαλείας του Κατάρ σκοτώθηκαν.
Απογοητευμένος ο Τραμπ με τον Νετανιάχου
Αν και είναι γνωστό ότι ο Τραμπ υποστηρίζει ένθερμα το Ισραήλ, είναι όλο και πιο απογοητευμένος με τον Νετανιάχου, ο οποίος συνεχώς τον φέρνει σε δύσκολη θέση με επιθετικές ενέργειες που γίνονται χωρίς τη συμβολή των ΗΠΑ και έρχονται σε σύγκρουση με τους στόχους του ίδιου του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την WSJ.
Παρόμοια δημοσιεύματα ανέφεραν ότι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εξέφραζαν την αυξανόμενη δυσαρέσκεια τους επειδή ο Νετανιάχου ενεργεί «σαν παράφρων», μετά και το χτύπημα στη Συρία τον Ιούλιο.
Το Κατάρ καταδίκασε την επίθεση ως «δειλή πράξη» και «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», προειδοποιώντας ότι δεν θα ανεχθεί την «απερίσκεπτη συμπεριφορά» του Ισραήλ.
Το κράτος του Κόλπου, μαζί με τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για τον τερματισμό της σφαγής που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 64.600 Παλαιστίνιους από τον Οκτώβριο του 2023.
Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, δήλωσε την Τετάρτη ότι προετοιμάζεται μια συλλογική περιφερειακή απάντηση για την αντιμετώπιση της επίθεσης του Ισραήλ στην Ντόχα, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με Άραβες και Μουσουλμάνους εταίρους.
«Θα υπάρξει απάντηση από την περιοχή. Αυτή η απάντηση αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο διαβουλεύσεων και συζητήσεων με άλλους εταίρους στην περιοχή», δήλωσε ο αλ Θάνι στο CNN.