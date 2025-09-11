Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, απέπεμψε τον Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, Λόρδο Πίτερ Μάντελσον, μετά από νέες αποκαλύψεις για τους δεσμούς του με τον εκλιπόντα, καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC την Πέμπτη.

Επικαλούμενο ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών, το BBC μετέδωσε ότι η κυβέρνηση ανέφερε: «Υπό το φως των πρόσθετων πληροφοριών σε emails του Πίτερ Μάντελσον, ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών να τον αποσύρει από τη θέση του Πρέσβη».

«Τα emails αποκαλύπτουν ότι το βάθος και η έκταση της σχέσης του Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Έπσταϊν είναι ουσιωδώς διαφορετικά από όσα ήταν γνωστά κατά τη χρονική στιγμή του διορισμού του», σημειώθηκε στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση προσθέτει ακόμη ότι ένα email περιείχε την υπόδειξη του Μάντελσον «ότι η πρώτη καταδίκη του Τζέφρι Έπσταϊν ήταν εσφαλμένη και θα έπρεπε να αμφισβητηθεί», χαρακτηρίζοντας αυτό ως «νέα πληροφορία».