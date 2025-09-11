Η τρομοκρατική οργάνωση PKK/YPG, που δραστηριοποιείται υπό το όνομα SDF, στόχευσε αμάχους στη Συρία την Τετάρτη, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας δύο άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας.

Το Συριακό Αραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SANA) ανέφερε ότι το SDF έβαλε στο στόχαστρο την περιοχή γύρω από την πόλη Αλ-Χάφσα στην ανατολική ύπαιθρο του Χαλεπίου με οβίδες, καθώς και σπίτια στο χωριό Αλ-Καϊγιαρίγια στην ύπαιθρο της Μάνμπιτζ.

Η κλιμάκωση αυτή έρχεται μήνες μετά την υπογραφή συμφωνίας στις 10 Μαρτίου μεταξύ του Σύριου Προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα και του Φερχάτ Άμπντι Σαχίν, ανώτερου ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK/YPG, για την ενσωμάτωση πολιτικών και στρατιωτικών θεσμών στη βορειοανατολική Συρία στη διοίκηση του κράτους, την επιβεβαίωση της ενότητας του συριακού εδάφους και την απόρριψη σχεδίων διαίρεσης.