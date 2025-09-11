ΚΟΣΜΟΣ
Η τρομοκρατική οργάνωση PKK/YPG βάζει στο στόχαστρο αμάχους στη Συρία
Ένας άμαχος σκοτώθηκε και δύο ακόμη τραυματίστηκαν από την ίδια οικογένεια στην επίθεση στην Αλ-Καγιάρια. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία.
Η τρομοκρατική οργάνωση έχει παραβιάσει τη συμφωνία περισσότερες από μία φορά. / Reuters
πριν 18 ώρες

Η τρομοκρατική οργάνωση PKK/YPG, που δραστηριοποιείται υπό το όνομα SDF, στόχευσε αμάχους στη Συρία την Τετάρτη, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας δύο άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας.

Το Συριακό Αραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SANA) ανέφερε ότι το SDF έβαλε στο στόχαστρο την περιοχή γύρω από την πόλη Αλ-Χάφσα στην ανατολική ύπαιθρο του Χαλεπίου με οβίδες, καθώς και σπίτια στο χωριό Αλ-Καϊγιαρίγια στην ύπαιθρο της Μάνμπιτζ.

Η κλιμάκωση αυτή έρχεται μήνες μετά την υπογραφή συμφωνίας στις 10 Μαρτίου μεταξύ του Σύριου Προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα και του Φερχάτ Άμπντι Σαχίν, ανώτερου ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK/YPG, για την ενσωμάτωση πολιτικών και στρατιωτικών θεσμών στη βορειοανατολική Συρία στη διοίκηση του κράτους, την επιβεβαίωση της ενότητας του συριακού εδάφους και την απόρριψη σχεδίων διαίρεσης.

Ωστόσο, η οργάνωση έχει παραβιάσει τη συμφωνία περισσότερες από μία φορές.

Η συριακή κυβέρνηση καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για την αποκατάσταση της ασφάλειας στη χώρα από την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου 2024, μετά από 24 χρόνια στην εξουσία.

