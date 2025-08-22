Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, Αχμέτ Γιλντίζ, είπε ότι οι ισραηλινές πολιτικές τροφοδοτούν την αστάθεια στη Συρία και απειλούν την περιφερειακή ασφάλεια, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να άρει τις εναπομένουσες κυρώσεις και να στηρίξει την κυριαρχία της χώρας.

«Η Συρία συνεχίζει να παραμένει ψηλά στη διεθνή ατζέντα. Η νέα περίοδος απαιτεί συνεχείς προσπάθειες για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στη βάση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ενότητας της χώρας», δήλωσε ο Γιλντίζ σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την Πέμπτη.

Είπε ότι «η ενδυνάμωση της συριακής διοίκησης είναι κρίσιμη για την επίτευξη αυτού του στόχου» και πρόσθεσε:

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να αποσπαστεί η προσοχή μας από το ουσιώδες καθήκον της αποκατάστασης της σταθερότητας και της ασφάλειας στη χώρα».

Απευθύνοντας έκκληση για την «άρση των εναπομενουσών κυρώσεων ώστε η συριακή διοίκηση να μπορεί να ανταποκριθεί και να υπηρετεί τους πολίτες της», ο Γιλντίζ υπογράμμισε ότι «μια κεντρική διοίκηση και ένας ενιαίος εθνικός στρατός είναι απαραίτητες προϋποθέσεις» για την ειρήνη.

«Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Σουέιντα καταδεικνύουν για άλλη μια φορά τον καταστροφικό και αποσταθεροποιητικό χαρακτήρα των ισραηλινών πολιτικών στην περιοχή», είπε, προειδοποιώντας ότι «αποσταθεροποιητικές ενέργειες που απειλούν την ενότητα, τη σταθερότητα και την ευημερία του λαού της Συρίας δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές».

«Οι προσπάθειες που υπονομεύουν την κυριαρχία της Συρίας ή τροφοδοτούν τον κατακερματισμό ενέχουν σοβαρούς κινδύνους ευρύτερης περιφερειακής αποσταθεροποίησης», πρόσθεσε ο Γιλντίζ.

«Αξιόπιστα βήματα»

Η βία στη Σουέιντα ξέσπασε στα μέσα Ιουλίου μεταξύ φυλών Βεδουίνων και φατριών των Δρούζων. Οι κυβερνητικές δυνάμεις επενέβησαν για να καταστείλουν τις συγκρούσεις, ενώ το Ισραήλ παρενέβη και βομβάρδισε και τη Δαμασκό, με το πρόσχημα της προστασίας της μειονότητας των Δρούζων. Αργότερα ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.