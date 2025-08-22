Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, Αχμέτ Γιλντίζ, είπε ότι οι ισραηλινές πολιτικές τροφοδοτούν την αστάθεια στη Συρία και απειλούν την περιφερειακή ασφάλεια, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να άρει τις εναπομένουσες κυρώσεις και να στηρίξει την κυριαρχία της χώρας.
«Η Συρία συνεχίζει να παραμένει ψηλά στη διεθνή ατζέντα. Η νέα περίοδος απαιτεί συνεχείς προσπάθειες για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στη βάση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ενότητας της χώρας», δήλωσε ο Γιλντίζ σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την Πέμπτη.
Είπε ότι «η ενδυνάμωση της συριακής διοίκησης είναι κρίσιμη για την επίτευξη αυτού του στόχου» και πρόσθεσε:
«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να αποσπαστεί η προσοχή μας από το ουσιώδες καθήκον της αποκατάστασης της σταθερότητας και της ασφάλειας στη χώρα».
Απευθύνοντας έκκληση για την «άρση των εναπομενουσών κυρώσεων ώστε η συριακή διοίκηση να μπορεί να ανταποκριθεί και να υπηρετεί τους πολίτες της», ο Γιλντίζ υπογράμμισε ότι «μια κεντρική διοίκηση και ένας ενιαίος εθνικός στρατός είναι απαραίτητες προϋποθέσεις» για την ειρήνη.
«Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Σουέιντα καταδεικνύουν για άλλη μια φορά τον καταστροφικό και αποσταθεροποιητικό χαρακτήρα των ισραηλινών πολιτικών στην περιοχή», είπε, προειδοποιώντας ότι «αποσταθεροποιητικές ενέργειες που απειλούν την ενότητα, τη σταθερότητα και την ευημερία του λαού της Συρίας δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές».
«Οι προσπάθειες που υπονομεύουν την κυριαρχία της Συρίας ή τροφοδοτούν τον κατακερματισμό ενέχουν σοβαρούς κινδύνους ευρύτερης περιφερειακής αποσταθεροποίησης», πρόσθεσε ο Γιλντίζ.
«Αξιόπιστα βήματα»
Η βία στη Σουέιντα ξέσπασε στα μέσα Ιουλίου μεταξύ φυλών Βεδουίνων και φατριών των Δρούζων. Οι κυβερνητικές δυνάμεις επενέβησαν για να καταστείλουν τις συγκρούσεις, ενώ το Ισραήλ παρενέβη και βομβάρδισε και τη Δαμασκό, με το πρόσχημα της προστασίας της μειονότητας των Δρούζων. Αργότερα ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.
Ο Γιλντίζ αναφέρθηκε στη συμφωνία της 10ης Μαρτίου μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και της τρομοκρατικής οργάνωσης SDF, σημειώνοντας: «Δεν έχουμε δει ακόμη αξιόπιστα βήματα από τις “SDF” που θα μείωναν τις εντάσεις ή θα συνέβαλαν σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και εμπιστοσύνης».
«Πρέπει να ασκηθεί πρόσθετη πίεση στις “SDF”, οι οποίες επιδιώκουν να παρατείνουν την αβεβαιότητα και να εκμεταλλευτούν πιθανές κρίσεις προς όφελος του», υπογράμμισε.
Στις 10 Μαρτίου, η συριακή προεδρία ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την ενσωμάτωση των SDF στους κρατικούς θεσμούς, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την εδαφική ενότητα της χώρας και απορρίπτοντας κάθε απόπειρα διαίρεσης.
Στις SDF κυριαρχεί η τρομοκρατική οργάνωση YPG, το συριακό παρακλάδι της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK.
Ο Γιλντίζ είπε ότι «η περίοδος που ακολουθεί απαιτεί τη συνεργασία με τη συριακή κυβέρνηση και στενότερη διεθνή συνεργασία» και επανέλαβε:
«Η Τουρκία θα παραμείνει πλήρως αφοσιωμένη σε αυτό το όραμα».
Η συριακή κυβέρνηση έχει εντείνει τις προσπάθειες της στον τομέα της ασφάλειας μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ πέρσι, μετά από 24 χρόνια στην εξουσία.
Ο Άσαντ διέφυγε στη Ρωσία τον Δεκέμβριο, θέτοντας τέλος στο καθεστώς του Κόμματος Μπάαθ, το οποίο βρισκόταν στην εξουσία από το 1963. Τον Ιανουάριο σχηματίστηκε νέα κυβέρνηση υπό τον Πρόεδρο Αχμάντ αλ Σάρα.