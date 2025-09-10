Η Πολωνία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε αντικείμενα τύπου drone που παραβίασαν επανειλημμένα τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων σε ουκρανικούς στόχους.
«Ως αποτέλεσμα της σημερινής επίθεσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο ουκρανικό έδαφος, υπήρξε μια πρωτοφανής παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από αντικείμενα τύπου drone», ανέφερε την Τετάρτη η Διοίκηση Επιχειρήσεων των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.
Η ανακοίνωση σημείωσε ότι η ενέργεια αυτή «δημιούργησε πραγματική απειλή» για τη χώρα και ότι οι πολωνικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν όπλα κατά των εισβολέων αντικειμένων.
Πολωνικά και συμμαχικά ραντάρ παρακολούθησαν αρκετές δεκάδες αντικείμενα, και ορισμένα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs) που παραβίασαν τον εναέριο χώρο ενδέχεται να αποτελούσαν απειλή και καταρρίφθηκαν, ανέφερε.
Οι αρχές διέταξαν τους κατοίκους στις πιο απειλούμενες περιοχές — στις επαρχίες Podlaskie, Mazowieckie και Lubelskie — να παραμείνουν στα σπίτια τους όσο συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.
«Τονίζουμε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και απευθύνουμε έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους», ανέφερε.
Αναζήτηση κατεστραμμένων drones
Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση και ότι ο στρατός χρησιμοποιεί όπλα κατά των αντικειμένων.
Ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Πρόεδρο Καρόλ Ναβρότσκι και τον Υπουργό Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμύς.
Ο Τουσκ δήλωσε επίσης ότι ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την τρέχουσα κατάσταση και τα μέτρα που ελήφθησαν σχετικά με τα αντικείμενα που παραβίασαν τον εναέριο χώρο τους.
Ο Κοσινιάκ-Καμύς ανέφερε ότι η Πολωνία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τη διοίκηση του ΝΑΤΟ. Είπε ότι οι Δυνάμεις Εδαφικής Άμυνας έχουν ενεργοποιηθεί για την αναζήτηση κατεστραμμένων drones στο έδαφος.
Κλειστά αεροδρόμια
Η Πολωνία έκλεισε επίσης μεγάλα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Αεροδρομίων της Βαρσοβίας, Modlin, Lublin και Rzeszow-Jasionka, λόγω της κατάστασης ασφαλείας.
Οι ειδοποιήσεις αεροπορίας επιβεβαίωσαν τα κλεισίματα στα αεροδρόμια εν μέσω των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων.
Ο Τουσκ είχε υποσχεθεί «αποφασιστική δράση» κατά των παραβιάσεων του εναέριου χώρου, δηλώνοντας την Παρασκευή ότι η Πολωνία θα «αντιδράσει πολύ αποφασιστικά σε τέτοιες προκλήσεις».
Drone χτύπησε κατοικημένο κτίριο
Ένα drone χτύπησε κατοικημένο κτίριο στο Wyryki, στην ανατολική Πολωνία, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε, ανέφερε ο ιδιωτικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Polsat News, επικαλούμενος την τοπική αστυνομία.
Η Ρωσία επίσης υπό επίθεση
Μονάδες αεράμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν 122 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε την Τετάρτη το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο δεδομένα από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
Η Ουκρανία ζητά ισχυρή απάντηση
Ο ηγέτης της Ρωσίας κλιμακώνει τον πόλεμό του στην Ουκρανία και δοκιμάζει τη Δύση, δήλωσε την Τετάρτη το Κίεβο, μετά την κατάρριψη drones που παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο.
«Τα ρωσικά drones που πετούν στην Πολωνία κατά τη διάρκεια της μαζικής επίθεσης στην Ουκρανία δείχνουν ότι η αίσθηση ατιμωρησίας του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν συνεχίζει να αυξάνεται επειδή δεν τιμωρήθηκε σωστά για τα προηγούμενα εγκλήματά του», έγραψε ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίγκα στην πλατφόρμα X.
«Ο Πούτιν συνεχίζει να κλιμακώνει, να επεκτείνει τον πόλεμό του και να δοκιμάζει τη Δύση», πρόσθεσε ο Σιμπίγκα. «Όσο περισσότερο δεν αντιμετωπίζει ισχυρή απάντηση, τόσο πιο επιθετικός γίνεται.»
«Μια αδύναμη απάντηση τώρα θα προκαλέσει ακόμη περισσότερο τη Ρωσία — και τότε οι ρωσικοί πύραυλοι και τα drones θα πετάξουν ακόμη πιο μακριά στην Ευρώπη», κατέληξε.