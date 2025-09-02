منطقه‌
2 دقیقه خواندن
پزشکیان خطاب به گوترش: ایران به دنبال حل مسئله هسته‌ای از مسیر دیپلماتیک است
رئیس جمهور ایران در دیدار با دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد که تهران همواره به دنبال حل مسائل هسته‌ای از طریق تعامل و راه‌های دیپلماتیک بوده و انتظار دارد سازمان‌های بین‌المللی اقدامات جدی‌تری در مقابله با جنایات اسرائیل در منطقه انجام دهند.
پزشکیان خطاب به گوترش: ایران به دنبال حل مسئله هسته‌ای از مسیر دیپلماتیک است
دیدار مسعود پزشکیان با دبیرکل سازمان ملل در حاشیه نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای/ عکس: پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ایران
2 سپتامبر 2025

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، عصر دوشنبه یکم سپتامبر، در جریان سفر خود به چین و در دیدار با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، بر تعهد ایران به صلح و آرامش در منطقه تأکید کرد و گفت: اسرائیل جنگ را به ما تحمیل کرد و ایران همواره خواستار حل مسائل از مسیر دیپلماتیک بوده است.

رئیس جمهور ایران همچنین از گوترش خواست که مواضع صریح‌تر و محکوم‌کننده‌تری علیه اقدامات اسرائیل اتخاذ کند و افزود که انتظار دارد سازمان‌های بین‌المللی، به ویژه سازمان ملل متحد، اقدامات عملی و جدی‌تری در مقابله با آتش‌افروزی‌های اسرائیل انجام دهند.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرد و گفت: ایران تحت شدیدترین و پرتعدادترین نظام بازرسی‌های آژانس قرار داشته است، اما این سازمان حتی حملات اسرائیل به تاسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را محکوم نکرد.

وی افزود: پس از تصویب قانون تعلیق همکاری با آژانس در مجلس، تصمیم‌گیری درباره چگونگی همکاری با این سازمان به شورای‌عالی امنیت ملی واگذار شده تا تعامل سازنده ادامه یابد.

مطالب پیشنهادی

در مقابل، آنتونیو گوترش با تأکید بر اینکه شخصاً متقاعد شده است ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، گفت: برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و برخورداری از آن حق شماست که به رسمیت شناخته می‌شود.

دبیرکل سازمان ملل همچنین اظهار داشت که نسبت به فعال نشدن مکانیسم ماشه دغدغه جدی داشته و از مقامات کشورهای اروپایی عضو برجام خواسته است با ایران همکاری کنند.

مرتبطTRT Global - متن نامه مشترک وزرای خارجه ایران، چین و روسیه درباره اسنپ‌بک‌ منتشر شد
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us