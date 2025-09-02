مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، عصر دوشنبه یکم سپتامبر، در جریان سفر خود به چین و در دیدار با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، بر تعهد ایران به صلح و آرامش در منطقه تأکید کرد و گفت: اسرائیل جنگ را به ما تحمیل کرد و ایران همواره خواستار حل مسائل از مسیر دیپلماتیک بوده است.
رئیس جمهور ایران همچنین از گوترش خواست که مواضع صریحتر و محکومکنندهتری علیه اقدامات اسرائیل اتخاذ کند و افزود که انتظار دارد سازمانهای بینالمللی، به ویژه سازمان ملل متحد، اقدامات عملی و جدیتری در مقابله با آتشافروزیهای اسرائیل انجام دهند.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد آژانس بینالمللی انرژی اتمی انتقاد کرد و گفت: ایران تحت شدیدترین و پرتعدادترین نظام بازرسیهای آژانس قرار داشته است، اما این سازمان حتی حملات اسرائیل به تاسیسات صلحآمیز هستهای ایران را محکوم نکرد.
وی افزود: پس از تصویب قانون تعلیق همکاری با آژانس در مجلس، تصمیمگیری درباره چگونگی همکاری با این سازمان به شورایعالی امنیت ملی واگذار شده تا تعامل سازنده ادامه یابد.
در مقابل، آنتونیو گوترش با تأکید بر اینکه شخصاً متقاعد شده است ایران به دنبال ساخت سلاح هستهای نیست، گفت: برنامه هستهای ایران صلحآمیز است و برخورداری از آن حق شماست که به رسمیت شناخته میشود.
دبیرکل سازمان ملل همچنین اظهار داشت که نسبت به فعال نشدن مکانیسم ماشه دغدغه جدی داشته و از مقامات کشورهای اروپایی عضو برجام خواسته است با ایران همکاری کنند.