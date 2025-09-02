مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، عصر دوشنبه یکم سپتامبر، در جریان سفر خود به چین و در دیدار با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، بر تعهد ایران به صلح و آرامش در منطقه تأکید کرد و گفت: اسرائیل جنگ را به ما تحمیل کرد و ایران همواره خواستار حل مسائل از مسیر دیپلماتیک بوده است.

رئیس جمهور ایران همچنین از گوترش خواست که مواضع صریح‌تر و محکوم‌کننده‌تری علیه اقدامات اسرائیل اتخاذ کند و افزود که انتظار دارد سازمان‌های بین‌المللی، به ویژه سازمان ملل متحد، اقدامات عملی و جدی‌تری در مقابله با آتش‌افروزی‌های اسرائیل انجام دهند.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرد و گفت: ایران تحت شدیدترین و پرتعدادترین نظام بازرسی‌های آژانس قرار داشته است، اما این سازمان حتی حملات اسرائیل به تاسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را محکوم نکرد.

وی افزود: پس از تصویب قانون تعلیق همکاری با آژانس در مجلس، تصمیم‌گیری درباره چگونگی همکاری با این سازمان به شورای‌عالی امنیت ملی واگذار شده تا تعامل سازنده ادامه یابد.