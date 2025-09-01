1 سپتامبر 2025
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) روز یکشنبه، ۳۱ آگوست، طی گزارشی از وخامت وضعیت خشکسالی در ولایت فاریاب خبر داد و هشدار داد که کاهش پوشش گیاهی، بارندگی اندک و کمبود رطوبت خاک شرایط را بحرانیتر کرده است.
براساس این گزارش، معیشت و امنیت غذایی هزاران خانواده در این منطقه اکنون در معرض تهدید جدی قرار دارد، زیرا ولایت فاریاب عمدتاً متکی به کشاورزی و دامداری است و کاهش تولیدات این بخشها درآمد مردم را بهشدت کاهش داده است.
اوچا همچنین یادآور شد که سازمانهای وابسته به سازمان ملل بارها نسبت به پیامدهای خشکسالی در افغانستان هشدار دادهاند و خواستار اقدامات فوری برای مقابله با تغییرات اقلیمی شدهاند.
بحران فعلی، بار دیگر ضرورت توجه جهانی به تأثیرات تغییرات اقلیمی و حمایت از جوامع آسیبپذیر را برجسته کرده است.