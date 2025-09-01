منطقه‌
1 دقیقه خواندن
سازمان ملل: فاریاب افغانستان با شدیدترین خشکسالی پنج سال اخیر روبه‌رو است
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که ولایت فاریاب افغانستان شدیدترین خشکسالی پنج سال گذشته را تجربه می‌کند و به همین منظور معیشت هزاران خانواده به‌خطر افتاده است.
سازمان ملل: فاریاب افغانستان با شدیدترین خشکسالی پنج سال اخیر روبه‌رو است
پسران افغان، ظرف‌هایشان را از شیر آب پر می‌کنند / عکس : Reuters
1 سپتامبر 2025

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) روز یکشنبه، ۳۱ آگوست، طی گزارشی از وخامت وضعیت خشکسالی در ولایت فاریاب خبر داد و هشدار داد که کاهش پوشش گیاهی، بارندگی اندک و کمبود رطوبت خاک شرایط را بحرانی‌تر کرده است.

براساس این گزارش، معیشت و امنیت غذایی هزاران خانواده در این منطقه اکنون در معرض تهدید جدی قرار دارد، زیرا ولایت فاریاب عمدتاً متکی به کشاورزی و دامداری است و کاهش تولیدات این بخش‌ها درآمد مردم را به‌شدت کاهش داده است.

اوچا همچنین یادآور شد که سازمان‌های وابسته به سازمان ملل بارها نسبت به پیامدهای خشکسالی در افغانستان هشدار داده‌اند و خواستار اقدامات فوری برای مقابله با تغییرات اقلیمی شده‌اند.

مطالب پیشنهادی

بحران فعلی، بار دیگر ضرورت توجه جهانی به تأثیرات تغییرات اقلیمی و حمایت از جوامع آسیب‌پذیر را برجسته کرده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us