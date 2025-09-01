پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ایران، از آغاز طوفان غبار گسترده سهروزه در ایران از ۳۱ آگوست تا ۲ سپتامبر خبر داد. این پدیده از مصر و عربستان تا پاکستان، افغانستان و آسیای میانه امتداد خواهد داشت و حتی خلیج و دریای خزر را تحتتأثیر قرار میدهد.
براساس اعلام رسانههای ایران و طبق دادههای هواشناسی این کشور، استانهای ایلام، جنوب کرمانشاه، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، غرب فارس، غرب و شرق هرمزگان، سیستان و بلوچستان و نیمه شرقی خراسان جنوبی و رضوی درگیر گردوخاک خواهند بود.
کارشناسان هواشناسی ایران از طریق رسانههای این کشور، نسبت به کاهش کیفیت هوا و احتمال بروز مشکلات تنفسی، به ویژه در ساعات عصر و شب دوشنبه و سهشنبه هشدار دادهاند و توصیه کردند گروههای حساس در صورت لزوم از ماسک استفاده کنند.
همچنین در نیمه شرقی این کشور بهویژه در شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی وزش باد شدید موقت و گردوخاک همراه با کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود و روند کاهش نسبی دما در شمال شرق و شرق ایران طی امروز و فردا انتظار میرود.