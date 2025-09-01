منطقه‌
1 دقیقه خواندن
پژوهشگاه هواشناسی ایران: هشدار گردوخاک شدید ۳ روزه در بسیاری از استان‌ها
پژوهشگاه هواشناسی ایران از وقوع طوفان غبار سه‌روزه در دست‌کم ۱۶ استان این کشور خبر داد و نسبت به کاهش کیفیت هوا و مشکلات تنفسی احتمالی هشدار داد.
پژوهشگاه هواشناسی ایران: هشدار گردوخاک شدید ۳ روزه در بسیاری از استان‌ها
نمایی از تهران در آلودگی هوا / عکس: Reuters
1 سپتامبر 2025

پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ایران، از آغاز طوفان غبار گسترده سه‌روزه در ایران از ۳۱ آگوست تا ۲ سپتامبر خبر داد. این پدیده از مصر و عربستان تا پاکستان، افغانستان و آسیای میانه امتداد خواهد داشت و حتی خلیج و دریای خزر را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

براساس اعلام رسانه‌های ایران و طبق داده‌های هواشناسی این کشور، استان‌های ایلام، جنوب کرمانشاه، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، غرب فارس، غرب و شرق هرمزگان، سیستان و بلوچستان و نیمه شرقی خراسان جنوبی و رضوی درگیر گردوخاک خواهند بود.

کارشناسان هواشناسی ایران از طریق رسانه‌های این کشور، نسبت به کاهش کیفیت هوا و احتمال بروز مشکلات تنفسی، به ویژه در ساعات عصر و شب دوشنبه و سه‌شنبه هشدار داده‌اند و توصیه کردند گروه‌های حساس در صورت لزوم از ماسک استفاده کنند.

مطالب پیشنهادی

همچنین در نیمه شرقی این کشور به‌ویژه در شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی وزش باد شدید موقت و گردوخاک همراه با کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود و روند کاهش نسبی دما در شمال شرق و شرق ایران طی امروز و فردا انتظار می‌رود.

مرتبطTRT Global - مرگ بیش از ۳۵ هزار نفر طی یک سال در اثر آلودگی هوا در ایران
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us