اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در مصاحبه با خبرگزاریهای بینالمللی و همزمان با برگزاری نشست اجلاس سران سازمان همکاریهای شانگهای، تأکید کرد که ایران هرگز تسلیم خواستههای غیرقانونی کشورهایی که خواهان فعالسازی «مکانیسم ماشه» هستند، نخواهد شد.
وی یادآور شد که تهران عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) است و حق غنیسازی اورانیوم را به خود قائل است.
بقایی با اشاره به نامه سه کشور اروپایی عضو برجام به شورای امنیت برای اجرای مکانیسم ماشه، گفت: این اقدام غیرمسئولانه و ادامهدهنده مسیر دیکتهشده از سوی آمریکا و اسرائیل است.
وی افزود: سه کشور اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام به تعهدات خود عمل نکردهاند و بنابراین نمیتوانند ادعای حق قانونی برای توسل به سازوکار حل اختلاف برجام را داشته باشند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین اعلام کرد: تهران در ارتباط مستمر با روسیه و چین، اعضای دائمی شورای امنیت است و امیدوار است این کشورها و سایر بازیگران مسئول مواضع مناسبی در برابر اقدامات غیرقانونی سه کشور اروپایی اتخاذ کنند.
بقایی در خصوص شرایط اروپا برای جلوگیری از فعالسازی مکانیزم ماشه، از جمله بازگشت بازرسان آژانس به سایتهای بمبارانشده و ارائه جزئیات درباره ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده، آنها را نشانه «عدم جدیت و نبود حسن نیت اروپا» دانست.
وی همچنین به احتمال خروج ایران از انپیتی اشاره کرد و گفت: اگر مجلس تصمیم به خروج بگیرد، دولت موظف به اجرای آن است.
با وجود این، سخنگوی وزارت امور خارجه بر آمادگی ایران برای یافتن راهحل دیپلماتیک تاکید کرد و گفت: هدف ما دستیابی به توافقی است که به بازرسان آژانس اجازه بازگشت بدهد؛ ایران بارها اطمینان داده که ذخایر اورانیوم جابهجا نشده است و آماده گفتوگو با آمریکا هستیم، اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکردهایم.
بقایی در پایان تأکید کرد: ایران آماده است سطح غنیسازی را به ۳.۶۷ درصد، همان سطح مقرر در برجام، بازگرداند، مشروط بر دستیابی به توافق جامعی که حق ایران برای غنیسازی داخلی را به رسمیت بشناسد.