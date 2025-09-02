بقایی در خصوص شرایط اروپا برای جلوگیری از فعال‌سازی مکانیزم ماشه، از جمله بازگشت بازرسان آژانس به سایت‌های بمباران‌شده و ارائه جزئیات درباره ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده، آن‌ها را نشانه «عدم جدیت و نبود حسن نیت اروپا» دانست.

وی همچنین به احتمال خروج ایران از ان‌پی‌تی اشاره کرد و گفت: اگر مجلس تصمیم به خروج بگیرد، دولت موظف به اجرای آن است.

با وجود این، سخنگوی وزارت امور خارجه بر آمادگی ایران برای یافتن راه‌حل دیپلماتیک تاکید کرد و گفت: هدف ما دستیابی به توافقی است که به بازرسان آژانس اجازه بازگشت بدهد؛ ایران بارها اطمینان داده که ذخایر اورانیوم جابه‌جا نشده است و آماده گفت‌وگو با آمریکا هستیم، اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

بقایی در پایان تأکید کرد: ایران آماده است سطح غنی‌سازی را به ۳.۶۷ درصد، همان سطح مقرر در برجام، بازگرداند، مشروط بر دستیابی به توافق جامعی که حق ایران برای غنی‌سازی داخلی را به رسمیت بشناسد.