منطقه‌
2 دقیقه خواندن
بقایی: ایران آماده بازگشت به سطح غنی‌سازی مندرج در برجام است
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که تهران در صورت دستیابی به توافق جامع، آماده بازگرداندن سطح غنی‌سازی اورانیوم به ۳.۶۷ درصد است و در عین حال هرگز در برابر فشارهای بین‌المللی و بازگشت تحریم‌ها تسلیم نخواهد شد.
بقایی: ایران آماده بازگشت به سطح غنی‌سازی مندرج در برجام است
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران / عکس: AFP
2 سپتامبر 2025

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در مصاحبه با خبرگزاری‌های بین‌المللی و همزمان با برگزاری نشست اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای، تأکید کرد که ایران هرگز تسلیم خواسته‌های غیرقانونی کشورهایی که خواهان فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» هستند، نخواهد شد.

وی یادآور شد که تهران عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است و حق غنی‌سازی اورانیوم را به خود قائل است.

بقایی با اشاره به نامه سه کشور اروپایی عضو برجام به شورای امنیت برای اجرای مکانیسم ماشه، گفت: این اقدام غیرمسئولانه و ادامه‌دهنده مسیر دیکته‌شده از سوی آمریکا و اسرائیل است.

وی افزود: سه کشور اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و بنابراین نمی‌توانند ادعای حق قانونی برای توسل به سازوکار حل اختلاف برجام را داشته باشند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین اعلام کرد: تهران در ارتباط مستمر با روسیه و چین، اعضای دائمی شورای امنیت است و امیدوار است این کشورها و سایر بازیگران مسئول مواضع مناسبی در برابر اقدامات غیرقانونی سه کشور اروپایی اتخاذ کنند.

مطالب پیشنهادی

بقایی در خصوص شرایط اروپا برای جلوگیری از فعال‌سازی مکانیزم ماشه، از جمله بازگشت بازرسان آژانس به سایت‌های بمباران‌شده و ارائه جزئیات درباره ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده، آن‌ها را نشانه «عدم جدیت و نبود حسن نیت اروپا» دانست.

وی همچنین به احتمال خروج ایران از ان‌پی‌تی اشاره کرد و گفت: اگر مجلس تصمیم به خروج بگیرد، دولت موظف به اجرای آن است.

با وجود این، سخنگوی وزارت امور خارجه بر آمادگی ایران برای یافتن راه‌حل دیپلماتیک تاکید کرد و گفت: هدف ما دستیابی به توافقی است که به بازرسان آژانس اجازه بازگشت بدهد؛ ایران بارها اطمینان داده که ذخایر اورانیوم جابه‌جا نشده است و آماده گفت‌وگو با آمریکا هستیم، اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

بقایی در پایان تأکید کرد: ایران آماده است سطح غنی‌سازی را به ۳.۶۷ درصد، همان سطح مقرر در برجام، بازگرداند، مشروط بر دستیابی به توافق جامعی که حق ایران برای غنی‌سازی داخلی را به رسمیت بشناسد.

مرتبطTRT Global - محمدرضا عارف: ایران داوطلب تحریم نیست
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us