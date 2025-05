Le Hamas a appelé les Palestiniens à se rendre à la mosquée Al-Aqsa, située à Jérusalem-Est occupée, et à y pratiquer la prière, la persévérance et la retraite spirituelle durant le mois sacré du Ramadan.

Dans un communiqué publié ce samedi, le mouvement a exhorté les Palestiniens de toute la Cisjordanie occupée, de Jérusalem-Est et de l’intérieur d’Israël à “mobiliser tous les efforts ce mois-ci en se rendant à la mosquée Al-Aqsa, en y demeurant fermes et en s’y consacrant à la retraite spirituelle”.

“Que les jours et les nuits bénis du Ramadan soient dédiés à l’adoration, à la fermeté et à la résistance contre l’ennemi et les foules de colons, ainsi qu’à la défense de Jérusalem et d’Al-Aqsa jusqu’à leur libération de l’occupation”, a formulé le Hamas.

Le mouvement a également appelé les Palestiniens du monde entier à lancer “les initiatives et événements de solidarité les plus larges en soutien à leurs frères de Gaza, de Cisjordanie et de Jérusalem”.

Vendredi soir, le cheikh Ekrima Sabri, prédicateur de la mosquée Al-Aqsa, a affirmé que les autorités israéliennes avaient imposé un strict bouclage sécuritaire sur Jérusalem sous prétexte de préoccupations sécuritaires. Il a cependant soutenu que l’objectif réel était de restreindre l’accès des Palestiniens à la mosquée.

Chaque année pendant le Ramadan, Israël met en place des mesures limitant la capacité des Palestiniens à atteindre la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est occupée.

Les Palestiniens considèrent ces restrictions comme faisant partie d’une politique israélienne plus large visant à judaïser Jérusalem-Est, y compris la mosquée Al-Aqsa, et à effacer son identité arabe et islamique.

La mosquée Al-Aqsa est le troisième site le plus sacré de l’islam. Les Juifs appellent cette zone le Mont du Temple, affirmant qu’elle abritait deux temples juifs dans l’Antiquité.

Israël a occupé Jérusalem-Est, où se trouve Al-Aqsa, lors de la guerre israélo-arabe de 1967. Il a annexé l’ensemble de la ville en 1980, une mesure jamais reconnue par la communauté internationale.

La Cour internationale de Justice a déclaré en juillet dernier que l’occupation prolongée des territoires palestiniens par Israël était illégale et a exigé l’évacuation de toutes les colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.