Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a appelé, ce jeudi, l'Union européenne à suspendre le volet commercial de son accord d'association avec Israël et à accroître la pression économique.

La Suède exige que l'UE gèle au plus vite le volet commercial de l'accord d'association et accroît la pression économique sur Israël, a écrit Kristersson sur X, soulignant la situation "absolument déplorable" à Gaza.

Il a exhorté le gouvernement israélien à autoriser l'entrée sans restriction de l'aide humanitaire à Gaza.

"Israël ne respecte pas ses obligations les plus fondamentales et ses engagements en matière d'aide humanitaire", a noté Kristersson.



Il a également appelé à la libération "immédiate" et "inconditionnelle" de tous les otages.

Rejetant les appels internationaux à un cessez-le-feu, l'armée israélienne mène une offensive brutale sur Gaza depuis le 7 octobre 2023, tuant plus de 60 200 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants. Ces bombardements incessants ont détruit l'enclave et provoqué des pénuries alimentaires.

Lundi, les organisations israéliennes de défense des droits de l'homme B'Tselem et Médecins pour les droits de l'homme-Israël ont accusé Israël de génocide à Gaza, invoquant la destruction systématique de la société palestinienne et le démantèlement délibéré du système de santé du territoire.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.



Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l'enclave.