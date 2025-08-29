MOYEN-ORIENT
Pourquoi l'ONU considère-t-elle la famine à Gaza comme une catastrophe humaine "délibérée" ?
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu nie l'existence d'une famine à Gaza, malgré des preuves accablantes selon lesquelles les forces israéliennes contraignent les Palestiniens à mourir de faim.
Les Palestiniens de Gaza sont condamnés à la famine par Israël. / AA
29 août 2025

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a renouvelé jeudi son appel à un meilleur accès humanitaire à Gaza, alors que l'enclave palestinienne est confrontée à une nouvelle escalade meurtrière.

S'exprimant à New York avant une réunion du Conseil de sécurité, il a affirmé qu'Israël, en tant que puissance occupante, a l'obligation de protéger les civils, de faciliter un accès humanitaire bien plus large et de répondre à leurs besoins essentiels.

Le démantèlement systématique des systèmes d'approvisionnement en nourriture, en eau et en soins de santé, "est le résultat de décisions délibérées qui défient les principes fondamentaux de l'humanité", selon Guterres.

La déclaration de famine a accru la pression internationale sur Israël, qui mène une guerre génocidaire contre Gaza depuis le 7 octobre 2023.

Israël annonce désormais son intention de s'emparer de la ville de Gaza, tandis que le Premier ministre Benjamin Netanyahu tarde à mettre en œuvre une récente proposition de cessez-le-feu acceptée par le Hamas.

Famine confirmée, mais contestée par Israël

L'organisme mondial de surveillance de la faim, le Système intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), a confirmé la présence d’une famine à Gaza. Mais Israël a rejeté cette déclaration et a demandé mercredi à l'IPC de revenir officiellement sur son verdict.

Les organisations humanitaires soulignent que la nourriture et les autres fournitures qu'Israël laisse entrer à Gaza sont insuffisantes après 22 mois de combats, le blocus de l'aide humanitaire en début d'année et l'effondrement de la production alimentaire à Gaza.

Jeudi également, Cindy McCain, directrice exécutive du Programme alimentaire mondial, a déclaré qu'il était "très évident" lors de sa visite à Gaza cette semaine qu'il n'y a pas assez de nourriture dans le territoire palestinien.

La principale autorité internationale en matière de crises alimentaires a également affirmé la semaine dernière que la plus grande ville de Gaza était en proie à la famine, et que celle-ci risquait de s'étendre à tout le territoire sans cessez-le-feu ni levée des restrictions à l'aide humanitaire.

"J'ai personnellement rencontré des mères et des enfants qui mouraient de faim à Gaza", a-t-elle témoigné. "C'est une réalité, et cela se produit actuellement."

Israël se prépare actuellement à envahir la ville de Gaza, où des centaines de milliers de Palestiniens ont trouvé refuge.


