Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a renouvelé jeudi son appel à un meilleur accès humanitaire à Gaza, alors que l'enclave palestinienne est confrontée à une nouvelle escalade meurtrière.

S'exprimant à New York avant une réunion du Conseil de sécurité, il a affirmé qu'Israël, en tant que puissance occupante, a l'obligation de protéger les civils, de faciliter un accès humanitaire bien plus large et de répondre à leurs besoins essentiels.



Le démantèlement systématique des systèmes d'approvisionnement en nourriture, en eau et en soins de santé, "est le résultat de décisions délibérées qui défient les principes fondamentaux de l'humanité", selon Guterres.

La déclaration de famine a accru la pression internationale sur Israël, qui mène une guerre génocidaire contre Gaza depuis le 7 octobre 2023.

Israël annonce désormais son intention de s'emparer de la ville de Gaza, tandis que le Premier ministre Benjamin Netanyahu tarde à mettre en œuvre une récente proposition de cessez-le-feu acceptée par le Hamas.

Famine confirmée, mais contestée par Israël

L'organisme mondial de surveillance de la faim, le Système intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), a confirmé la présence d’une famine à Gaza. Mais Israël a rejeté cette déclaration et a demandé mercredi à l'IPC de revenir officiellement sur son verdict.