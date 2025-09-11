Le 10 septembre 2025, le mouvement citoyen “Bloquons tout” a mobilisé des milliers de personnes à travers la France pour protester contre les politiques d’austérité, les inégalités croissantes et la crise politique marquée par la chute du gouvernement de François Bayrou.



Cette journée d’action, marquée par des blocages de routes, d’écoles, de gares et de raffineries, a suscité une couverture médiatique largement critiquée pour son manque d’équilibre, sa dramatisation et son biais pro-gouvernemental.

Lancé sur les réseaux sociaux en juillet 2025, le mouvement “Bloquons tout” appelait à une grève générale et à des blocages massifs pour exiger un changement radical des politiques économiques et sociales.



Selon le ministère de l’Intérieur, entre 175 000 et 200 000 personnes ont participé à environ 850 actions à travers le pays, avec 540 interpellations et 415 gardes à vue.



Les syndicats, comme la CGT, estiment une participation supérieure à 250 000 personnes.

La CGT dénonce une couverture “réactionnaire”

La couverture des manifestations a suscité de vives critiques, tant de la part des manifestants que des observateurs.

Bien avant même les manifestations de ce 10 septembre, dès l’été 2025, des médias comme TF1 Info, LCI ou Le Figaro avaient qualifié le mouvement de “nébuleux” ou “extrémiste”, suggérant des influences d’ultragauche ou de La France insoumise (LFI).



À l’approche du 10 septembre, des éditoriaux hostiles, dénoncés par l’observatoire Acrimed, ont appelé à l’échec du mouvement. A titre d’exemple, des titres ont présenté les manifestants comme des “bloqueurs” menaçant l’ordre public, tout en occultant leurs revendications.

Dans un communiqué publié le 10 septembre, la CGT a vivement critiqué le journal télévisé de France 2 diffusé la veille au soir, l’accusant de présenter une vision “biaisée” des mobilisations sociales et de se placer “du côté de la police”.

Selon le syndicat, l’édition du 9 septembre, présentée par Léa Salamé, a consacré un sujet à la mobilisation nationale “Bloquons tout !” du 10 septembre sans en exposer les revendications.

“Alors que selon les instituts de sondage, près d’un Français sur deux soutient le mouvement, le journal occulte totalement les raisons de la colère populaire”, écrit la CGT.

Le traitement éditorial s’est limité aux perturbations et aux moyens de maintien de l’ordre selon le syndicat.