Plus de 250 anciens membres du Mossad, l'agence de renseignement israélienne, ont signé une pétition demandant l'arrêt immédiat de la guerre à Gaza afin de faciliter la libération de tous les otages, ont rapporté dimanche les médias locaux.





"La lettre, initiée par l'ancien officier supérieur du Mossad Gail Shorsh, porte les signatures de trois anciens chefs du Mossad - Danny Yatom, Ephraim Halevy et Tamir Pardo - ainsi que de dizaines de chefs de département et de chefs de département adjoints au sein de l'agence", a rapporté le quotidien Yedioth Ahronoth.





La pétition vient amplifier une vague grandissante de désaccord public au sein de l'établissement sécuritaire israélien.





Elle exige que le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu donne la priorité à la libération des prisonniers israéliens à Gaza, même au prix de la fin de la guerre dans l'enclave palestinienne, ajoute l’article.





Israël estime que 59 otages se trouvent encore à Gaza, dont 24 seraient encore en vie. Parallèlement, plus de 9 500 Palestiniens sont emprisonnés en Israël, et nombre d'entre eux sont victimes de torture, de famine et de négligence médicale, selon des rapports palestiniens et israéliens sur les droits de l'homme.

TRT Global - Gaza: mille réservistes de l'armée israélienne publient une lettre demandant la fin de la guerre Une lettre ouverte publiée par un millier de réservistes de l'armée de l'air affirme que la guerre de Gaza se poursuit pour des "intérêts politiques et personnels". 🔗





Vague de contestation





Dimanche, environ 200 médecins réservistes de l'armée active ont également signé une pétition demandant la fin de la guerre et le retour des otages détenus à Gaza.





Leur appel s'inscrit dans le cadre d'une vague plus large de pétitions émanant d'anciens et d'actuels militaires israéliens et demandant la libération des otages.





Au moins sept pétitions ont circulé depuis jeudi. La première a été signée par un millier de réservistes de l'armée de l'air israélienne, suivie par celle d'un millier d'universitaires.





Une deuxième pétition a été signée par des réservistes du corps blindé et de la marine et une troisième pétition a été signée par des dizaines de médecins militaires. Une quatrième pétition a été signée par des centaines de réservistes de l'unité d'élite militaire 8200.





La cinquième a été signée par les forces spéciales, notamment le 13e bataillon de parachutistes et les unités Shaldag, Sayeret Matkal et Moran, la sixième pétition, a été approuvée par 200 médecins de différentes unités militaires, et enfin la septième, signée par plus de 250 anciens membres du Mossad.





Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a menacé de licencier les soldats en activité qui signeraient une pétition.





L'armée israélienne a repris son assaut sur Gaza le 18 mars, rompant le cessez-le-feu et l'accord d'échange de prisonniers du 19 janvier.





Depuis octobre 2023, plus de 50 900 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués à Gaza lors d'un assaut israélien brutal.





En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt à l'encontre de M. Netanyahou et de son ancien ministre de la défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.





Israël fait également l'objet d'une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice pour la guerre qu'il a menée contre l'enclave.