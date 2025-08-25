TURQUIE
Fidan: "les Palestiniens ont besoin d'une action collective"
La Turquie a appelé à une pression internationale coordonnée sur Israël afin de mettre fin à la guerre sur Gaza et a souligné le soutien de l'OCI à une proposition de cessez-le-feu.
Réunion d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) sur Gaza / AA
25 août 2025

Le peuple palestinien a besoin de "notre action collective", a indiqué lundi le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, à l'ouverture d'une réunion d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) sur Gaza qui s’est tenue à Djeddah, en Arabie saoudite.

Fidan qui présidait cette session a déclaré : "Ce dont le peuple palestinien a besoin, c'est de notre action collective”.

Il a averti que la reconnaissance de la Palestine était insuffisante sans une action mondiale pour contraindre Israël à mettre fin à sa guerre.

"Le gouvernement israélien ne recherche pas la paix, mais l'éradication de la Palestine. Cela est inacceptable. Il faut les arrêter", a-t-il affirmé.

La réunion de l'OCI, présidée par le chef de la diplomatie turque, se penche sur les actions israéliennes en cours à Gaza et vise à coordonner les positions et les réponses des États membres.

Dans son discours d'ouverture, Fidan a également condamné les attaques des colons en Cisjordanie occupée, y compris celles des ministres israéliens, soulignant que de telles actions ne peuvent se poursuivre sans contrôle dans cette ville historique.

Israël a tué près de 62 700 Palestiniens lors d'une offensive brutale menée contre Gaza depuis octobre 2023.

La guerre a dévasté l'enclave, qui est confrontée à une famine imposée par Israël.

Trêve à Gaza

Le chef de la diplomatie turque a également souligné que la proposition de cessez-le-feu portée par l'Égypte et le Qatar, est susceptible de contribuer à mettre un terme aux attaques israéliennes, soulignant que l'OCI soutiendra pleinement les efforts en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza.

"Un accord est conclu, mais l'agresseur [Israël] doit également l'accepter", a lancé Fidan.

Il a averti que l'absence de cessez-le-feu permettrait la poursuite de l'occupation et des atrocités, et a appelé à une initiative de l'ONU en faveur de l'adhésion pleine et entière de la Palestine.

Le ministre turc a en outre exprimé le soutien total de la Turquie aux efforts visant la reconstruction et la réhabilitation de Gaza qui, a-t-il insisté, devaient s'inscrire dans un cadre arabo-islamique. 

"Nous devons veiller à ce que les Palestiniens restent à Gaza. Nous devons reconstruire Gaza ensemble", a déclaré Fidan.

Fidan a rappelé que l'OCI avait été fondée pour protéger la mosquée Al-Aqsa, affirmant que toute faiblesse compromettrait la mission principale de l'organisation.

Il a également averti que les attaques israéliennes contre la Syrie, le Liban et l'Iran reflétaient un programme de déstabilisation plus vaste qui menaçait la sécurité régionale et mondiale.

SOURCE:TRT français et agences
