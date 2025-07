Les récentes frappes israéliennes sur le territoire syrien ont suscité une vague de critiques de la part de nombreuses puissances internationales. Plusieurs pays ont exprimé leurs inquiétudes face aux frappes israéliennes en Syrie.

Turquie : Les frappes israéliennes sur Damas visent à saboter les efforts de paix

Le ministère turc des Affaires étrangères a dénoncé les frappes aériennes israéliennes sur Damas, ciblant le quartier général militaire syrien, le ministère de la Défense et ses environs, les qualifiant de tentative délibérée de saboter les efforts de la Syrie pour instaurer la paix et la sécurité.

Le ministère a déclaré que la Syrie avait une occasion historique de vivre en paix et de s'intégrer au monde après le renversement du régime de Bachar al-Assad.

La France a exprimé son soutien aux autorités syriennes de transition et a appelé à la reprise du dialogue suite aux récentes frappes israéliennes dans la région.



France : priorité au dialogue et à l’unité

"La France soutient les efforts des autorités syriennes de transition et des dirigeants de la région de Soueida pour renouer le dialogue et appelle à un accord durable afin de renforcer l'unité, la stabilité et la souveraineté de la Syrie, ainsi que la sécurité de tous les Syriens", a déclaré mercredi le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

Il a exprimé sa "profonde préoccupation" face aux "graves développements" qui se déroulent actuellement dans la région de Soueida, au sud de la Syrie, où Israël a lancé de nouvelles frappes aériennes, et a appelé à la cessation immédiate des hostilités.

"Les exactions visant les civils, que la France condamne fermement, doivent cesser. Le cessez-le-feu annoncé hier matin par le ministre de la Défense des autorités syriennes de transition doit être respecté par toutes les parties", a ajouté le communiqué.



L'Allemagne met en garde contre toute déstabilisation

L'Allemagne a également critiqué les frappes aériennes israéliennes sur le sud de la Syrie, exhortant Tel-Aviv à s'abstenir de toute action susceptible de déstabiliser le pays.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Christian Wagner, a indiqué lors d'une conférence de presse à Berlin que l'Allemagne suivait de près la situation en Syrie, notamment les récents troubles dans la province de Soueida et les frappes aériennes israéliennes visant les forces syriennes.

"Nous appelons toutes les parties à s'abstenir de toute mesure susceptible de déstabiliser la Syrie", a affirmé M. Wagner aux journalistes, interrogé sur ces frappes aériennes.

"Il est clair que la Syrie ne doit pas devenir le jouet de puissances étrangères et que sa souveraineté doit être préservée", a-t-il souligné.

M. Wagner a ajouté qu'Israël "doit avoir intérêt à une Syrie stable" et à un gouvernement syrien efficace, garantissant la sécurité de toutes les populations du pays.

"La priorité absolue doit être que le gouvernement de Damas soit capable d'agir et puisse également assurer la sécurité dans toutes les régions de Syrie. Et pour y parvenir, il doit, bien entendu, impliquer toutes les populations dans le processus. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie doivent être préservées", a-t-il déclaré.



L'UE appelle au respect de la souveraineté de la Syrie

L'Union européenne a exprimé son inquiétude face à l'escalade des frappes militaires israéliennes sur le territoire syrien, appelant tous les acteurs extérieurs à respecter pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie.



Dans une déclaration publiée mercredi, le porte-parole de l'UE, Anouar El Anouni, a écrit : "L'UE est alarmée par la poursuite des affrontements à Soueida, qui ont fait de nombreuses victimes, et condamne fermement les violences signalées contre les civils.»

"Les autorités de transition ont la responsabilité de désamorcer la situation et de rétablir le calme, de garantir la responsabilité de tous les crimes et de promouvoir une transition inclusive", a déclaré le porte-parole, ajoutant que l'UE se tenait prête à soutenir ces efforts.

"Face à l'escalade des frappes israéliennes sur le territoire syrien, nous exhortons tous les acteurs extérieurs à respecter pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie", a-t-il ajouté.

Les États-Unis appellent à un cessez-le-feu à Soueida

Les États-Unis sont "très préoccupés" par les frappes aériennes israéliennes qui touchent les forces et les installations gouvernementales depuis deux jours consécutifs, a déclaré le secrétaire d'État Marco Rubio.

Rubio a indiqué avoir eu des entretiens avec les "parties concernées", sans les nommer. Il a ajouté qu'il espérait que des informations seraient mises à jour plus tard mercredi sur la situation.

"Nous sommes très préoccupés. Nous voulons que cela cesse. Je suis désolé, nous voulons que les combats cessent, car nous avons obtenu un cessez-le-feu cette nuit. Il a de nouveau été rompu", a-t-il déclaré lors de son accueil au département d'État auprès du ministre bahreïni des Affaires étrangères, le Dr Abdullatif bin Rashid Alzayani.



"Nous discutons donc avec les deux parties, toutes les parties concernées, à ce sujet, et nous espérons parvenir à une conclusion, mais nous sommes très préoccupés", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, l'ambassadeur de Washington en Turquie a appelé à un "retour en arrière" et à des négociations pour parvenir à un cessez-le-feu.