Dans un message du président turc Recep Tayyip Erdogan à l’occasion de la Journée de Commémoration d'Atatürk, de la Jeunesse et des Sports, Erdogan a souligné l'importance historique du 19 mai qui marque le début en 1919 de la guerre d'indépendance turque menée par Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la République turque.





"Nous protégeons la patrie et la République, héritages sacrés que nous ont légués nos ancêtres, et nous prenons des mesures pour faire progresser et élever la République de Turquie, qui perdurera éternellement, dans tous les domaines", a affirmé le président turc dans ce message partagé par la Direction de la Communication de la présidence turque sur X.





Le président a de même exprimé sa conviction qu’à la faveur de son énergie, sa détermination et les rêves qu’elle nourrit, la jeunesse turque, qui porte “notre civilisation dans son coeur”, constitue non seulement les architectes de l'avenir, mais aussi un moteur de changement qui laissera une empreinte déterminante sur notre époque, celle du "Siècle de la Turquie".





L'avenir de la Turquie





Dans la construction de l'avenir de la Turquie, "nous nous attelons à résoudre et éliminer définitivement" tout problème qui gaspillerait l'énergie de la jeunesse turque et les ressources du pays par des "discussions stériles", a-t-il promis.





"Nous œuvrons de toutes nos forces pour tenir notre promesse de léguer à notre jeunesse un pays paisible et serein, high-tech et prospère."





"Nous offrons à notre jeunesse la possibilité de déployer son potentiel dans tous les domaines, des sciences à l'art, du sport à l'agriculture, de la diplomatie aux technologies nucléaires, et nous marchons main dans la main avec elle pour réaliser notre idéal d'une Turquie grande et puissante", a souligné le président. Il a également assuré que tous les jeunes turcs qui travaillent sans relâche pour atteindre leurs objectifs, ne baissent jamais les bras et souhaitent perpétuer l'héritage civilisationnel hérité de leurs ancêtres continueront à être soutenus.





Journée de la Jeunesse et des Sports





Le président turc a exprimé la détermination des autorités turques à œuvrer davantage pour la jeunesse turque, en leur rendant hommage pour chaque succès de la Turquie, "qui est devenue un pays central en se renforçant et en consolidant sa position grâce aux mesures que nous avons prises".





Erdogan a également rendu hommage à "tous les héros de notre guerre d'indépendance, et en particulier à Gazi Mustafa Kemal".





Le 19 mai 1919, Atatürk, futur fondateur de la République de Turquie, arriva d'Istanbul à Samsun, ville de la mer Noire, pour lancer la guerre qui, quatre ans plus tard, transforma la nation en Turquie moderne.





En 1938, Atatürk a consacré le 19 mai à la jeunesse de la nation turque et en a fait la Journée de la jeunesse et des sports, une fête nationale qui voit les jeunes participer à des activités sportives et culturelles avec des cérémonies officielles dans tout le pays.