L'état de santé du Dr Hussam Abou Safiya, pédiatre réputé et directeur de l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de Gaza, s'est considérablement détérioré depuis sa détention en Israël, a déclaré son avocat dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Abou Safiya a été arrêté en novembre lors d'une descente des forces israéliennes à l'hôpital Kamal Adwan d’où il a été emmené avec d'autres membres du personnel médical et des patients, forçant ainsi le dernier grand hôpital du nord de Gaza à fermer ses portes.

Selon son avocat, Abou Safiya a perdu plus de 40 kg depuis son arrestation, pour atteindre environ 60 kg. Il aurait été violemment battu le 24 juin à la prison israélienne d'Ofer, en Cisjordanie occupée, et aurait été blessé aux côtes, au visage et au dos. Ses demandes de soins médicaux et d'examens cardiologiques pour un rythme cardiaque irrégulier ont été rejetées.

Il est toujours en isolement dans des conditions difficiles, privé de soleil et portant encore des vêtements d'hiver sous la chaleur estivale. Son avocat a averti qu'Abou Safiya et de nombreux autres détenus palestiniens se trouvent dans un état grave.

Au moins 360 membres du personnel médical arrêtés

Le cas du docteur Abou Safiya n’est pas isolé. Le ministère de la Santé de Gaza signale qu'au moins 360 membres du personnel médical ont été arrêtés par Israël dans l'enclave depuis le début de la guerre et que les personnes détenues “vivent dans des conditions tragiques et difficiles”.

Parmi les détenus figurent des médecins, ce qui prive encore davantage de soins médicaux des milliers de Palestiniens blessés, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Il a appelé à une intervention internationale urgente “pour criminaliser les pratiques de l'occupation à l'encontre du personnel médical emprisonné et faire pression pour sa libération”.

L'armée israélienne a tué au moins 1 400 professionnels de santé et soignants à Gaza depuis le début de la guerre en octobre 2023, selon le ministère.

