Par voie d’un communiqué publié en ligne, le collectif Urgence Palestine avait appelé à une mobilisation "contre le génocide en Palestine", contre la "répression en France" et pour "le droit à la solidarité internationale".

Cette manifestation a été convoquée alors que le ministère de l’Intérieur prévoit de dissoudre Urgence Palestine, collectif engagé dans la dénonciation de la guerre menée par Israël à Gaza.

En Relation TRT Global - Dissolution d’Urgence Palestine: une “criminalisation” des pro-Palestiniens, dénoncent les avocats

Les manifestants ont scandé des slogans appelant à des "sanctions contre Israël", brandi des pancartes "Stop au génocide", et affiché leur opposition à la décision gouvernementale. Le cortège, dense et très encadré, a rassemblé des familles, des militants associatifs, des collectifs antiracistes et des figures de la gauche radicale.

"Résister face à l’injustice n’est pas un délit", affirmait le communiqué diffusé avant la manifestation, qui dénonçait également l’alignement du gouvernement français "sur les mots d’ordre de l’extrême droite".

Dans le viseur des organisateurs, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, accusé d’avoir "repris à son compte une revendication portée depuis des mois par Julien Odoul", député du Rassemblement National récemment condamné par la justice.

La manifestation s’est déroulée sans heurts majeurs, mais en présence d’un important dispositif policier. Plusieurs participants ont exprimé leur détermination à poursuivre la mobilisation malgré les menaces de dissolution.

En Relation TRT Global - Etat palestinien: la Malaisie "soutient" l'initiative de Macron qui veut la relancer "au plus vite"

Situation humanitaire à Gaza



Pour rappel, depuis la reprise des hostilités par Tel Aviv le 18 mars 2025, après un cessez-le-feu, les attaques israéliennes ont tué près de 6 000 Palestiniens, portant le bilan total à Gaza à plus de 57 000 morts, depuis le début du conflit en octobre 2023, suite à une attaque du Hamas.



La majorité des victimes palestiniennes sont des civils, notamment des enfants et des femmes. Malgré les condamnations internationales, les violations israéliennes persistent, aggravant la situation humanitaire déjà critique.

Pour rappel, la Cour internationale de Justice (CIJ) a ordonné à Israël, le 26 janvier 2024, de prévenir tout acte de génocide à l'encontre des Palestiniens à Gaza et de permettre l'accès à l'aide humanitaire. De son côté, la Cour pénale internationale (CPI) a émis, le 21 novembre 2024, plusieurs mandats d'arrêt, notamment contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis dans la bande de Gaza. Ce dernier est toujours à la tête du gouvernement israélien.

Par ailleurs, Israël bloque l’entrée de toute aide humanitaire dans la bande de Gaza, invoquant des raisons de sécurité. Quelques autorisations minimes de passage de l'aide humanitaire ont été accordées, mais celles-ci demeurent largement insuffisantes pour répondre aux besoins de la population gazaouie.

Ce blocus a été condamné par plusieurs ONG, dont Médecins du monde, Oxfam et le Norwegian Refugee Council, qui alertent sur un "effondrement total" de l’aide humanitaire et dénoncent "l’un des pires échecs humanitaires de notre génération". Dans ce contexte, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a réaffirmé qu’"aucune aide humanitaire n’entrera à Gaza".