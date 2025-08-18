Le gouvernement australien a annulé lundi le visa de Simcha Rothman, député israélien d’extrême droite et membre de la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui devait participer à une tournée de conférences organisées par l’Association juive australienne. Les organisateurs de l’évènement ont dénoncé une décision “violemment antisémite”.

Mais le ministre de l’Intérieur, Tony Burke, a déclaré que l’Australie n’accepterait pas l’entrée de personnes cherchant à "semer la division".



"Si vous venez en Australie pour diffuser un message de haine et de division, nous ne vous voulons pas ici", a-t-il affirmé. "L’Australie sera un pays où chacun pourra être et se sentir en sécurité."



L’annulation du visa entraîne une interdiction automatique d’entrée sur le territoire australien pour une durée de trois ans.

En réaction, le ministère des Affaires étrangères israélien a annulé les visas des représentants australiens auprès de l’Autorité palestinienne. Il a également demandé aux consulats en Australie de réexaminer minutieusement toute demande de visa officielle.