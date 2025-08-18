MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
"Nous ne vous voulons pas ici" : l’Australie annule le visa d’un homme politique israélien
L’Australie annule le visa d’un responsable israélien d’extrême droite. Tel Aviv a riposté en annulant les visas des représentants australiens auprès de l’Autorité palestinienne.
"Nous ne vous voulons pas ici" : l’Australie annule le visa d’un homme politique israélien
Simcha Rothman, dont le parti fait partie de la coalition gouvernementale de Netanyahu, est vu en train de parler avec Itamar Ben-Gvir. / Reuters
18 août 2025

Le gouvernement australien a annulé lundi le visa de Simcha Rothman, député israélien d’extrême droite et membre de la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui devait participer à une tournée de conférences organisées par l’Association juive australienne. Les organisateurs de l’évènement ont dénoncé une décision “violemment antisémite”.

Mais le ministre de l’Intérieur, Tony Burke, a déclaré que l’Australie n’accepterait pas l’entrée de personnes cherchant à "semer la division".

"Si vous venez en Australie pour diffuser un message de haine et de division, nous ne vous voulons pas ici", a-t-il affirmé. "L’Australie sera un pays où chacun pourra être et se sentir en sécurité."

L’annulation du visa entraîne une interdiction automatique d’entrée sur le territoire australien pour une durée de trois ans.

En réaction, le ministère des Affaires étrangères israélien a annulé les visas des représentants australiens auprès de l’Autorité palestinienne. Il a également demandé aux consulats en Australie de réexaminer minutieusement toute demande de visa officielle. 

Recommandé

De son côté, Robert Gregory, directeur général de l'Association juive australienne, a expliqué que la visite de Rothman visait à "montrer sa solidarité avec la communauté juive d'Australie, confrontée à une vague d'antisémitisme".

"Cette visite n'avait aucun lien avec l'actualité au Moyen-Orient", a-t-il ajouté sur les réseaux sociaux.

Robert Gregory a qualifié l'annulation du visa de Rothman de "mesure farouchement antisémite", accusant le gouvernement australien d'être "obsédé" par l'idée de cibler la communauté juive et Israël.


SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us