La Russie a reconnu le Haut-Karabakh comme faisant partie intégrante du territoire azerbaïdjanais, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, à l'agence TASS. "La Russie reconnaît officiellement cette région comme un territoire azerbaïdjanais", a annoncé Mme Zakharova.



Cette déclaration intervient à la suite de remarques controversées d'un haut fonctionnaire russe Vladimir Medinsky, vivement critiqué par l'Azerbaïdjan, qui l’accuse d’avoir déformé la vérité historique sur le Haut-Karabakh.



M. Medinsky, chef du cabinet présidentiel russe, avait évoqué les dimensions historiques, sociales et culturelles de la situation au Karabakh, qualifiant la région de “territoire disputé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan".

Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a critiqué M. Medinsky, principal négociateur russe lors des deux récents cycles de négociations avec l'Ukraine, pour avoir déformé la vérité historique sur le Karabakh.

Maria Zakharova a tenu à replacer les propos dans leur contexte et a mis en garde contre le fait de "sortir des messages inexistants ou de recombiner des mots", étant donné que M. Medinsky "a commenté exclusivement la tragédie du conflit armé".

Les relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan autour du Haut-Karabakh sont tendues depuis 1991, lorsque l'armée arménienne a occupé ce territoire internationalement reconnu comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, ainsi que sept régions adjacentes.

À l'automne 2020, l'Azerbaïdjan a libéré plusieurs villes, villages et localités de l'occupation arménienne au cours de 44 jours d'affrontements. La guerre s'est terminée par un cessez-le-feu négocié par la Russie et des pourparlers ont été entamés en vue d'une normalisation entre Bakou et Erevan.