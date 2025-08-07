MOYEN-ORIENT
La famine causée par Israël fait quatre nouvelles victimes à Gaza
La famine a fait quatre nouvelles victimes à Gaza. Depuis le début de la guerre génocidaire menée par Israël, 197 personnes, dont 96 enfants, sont mortes de faim.
Quatre Palestiniens sont morts des suites de la famine et de la malnutrition au cours des dernières 24 heures, a rapporté l’agence palestinienne Wafa, citant des sources médicales à Gaza. Ceci porte le nombre total de décès liés à la famine à 197, dont 96 enfants, depuis le début de la guerre génocidaire menée par Israël depuis le 7 octobre 2023.

La crise humanitaire actuelle à Gaza continue de s'aggraver, en raison du blocus et des pénuries de nourriture et de fournitures médicales. 

Depuis le 2 mars 2025, Israël a fermé tous les points de passage avec Gaza, bloquant l'entrée de la majeure partie de l'aide alimentaire et médicale, accélérant encore la propagation de la famine dans le territoire assiégé.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a confirmé que les taux de malnutrition à Gaza avaient atteint des niveaux alarmants, près d'un enfant sur cinq de moins de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë dans la ville de Gaza.

Depuis le 7 octobre 2023, Israël perpètre un génocide à Gaza au mépris des appels internationaux et des injonctions de la Cour internationale de Justice (CIJ) visant à y mettre fin.

Ce génocide a fait plus de 209 000 morts et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 11 000 disparus. 


SOURCE:TRT français et agences
