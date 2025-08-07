Quatre Palestiniens sont morts des suites de la famine et de la malnutrition au cours des dernières 24 heures, a rapporté l’agence palestinienne Wafa, citant des sources médicales à Gaza. Ceci porte le nombre total de décès liés à la famine à 197, dont 96 enfants, depuis le début de la guerre génocidaire menée par Israël depuis le 7 octobre 2023.

La crise humanitaire actuelle à Gaza continue de s'aggraver, en raison du blocus et des pénuries de nourriture et de fournitures médicales.

Depuis le 2 mars 2025, Israël a fermé tous les points de passage avec Gaza, bloquant l'entrée de la majeure partie de l'aide alimentaire et médicale, accélérant encore la propagation de la famine dans le territoire assiégé.



L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a confirmé que les taux de malnutrition à Gaza avaient atteint des niveaux alarmants, près d'un enfant sur cinq de moins de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë dans la ville de Gaza.