C’est un lundi de Pentecôte sous le signe de l’extrême-droite que vont vivre les habitants de Mormant-sur-Vernisson (région du Centre-Val de Loire) qui accueille un événement baptisé “La fête de la victoire” organisé par le RN.

Quelle victoire ? Celle du 9 juin 2024, lorsque le Rassemblement national est arrivé en tête le 9 juin 2024 lors des élections européennes en France (31,37 % des suffrages, le meilleur score de l’histoire du parti d’extrême droite lors d’un premier tour). Ce résultat a provoqué par là même la dissolution surprise de l’Assemblée nationale par le président français.

Ce matin sur France Info, Thomas Ménagé, député du Loiret et porte-parole du RN qui organise cette manifestation dans sa circonscription a martelé le bons résultats du RN, il rappelle que le Rassemblement national compte 143 députés à l’Assemblée nationale et que les “Patriotes d’Europe”, le groupe parlementaire européen est devenu le troisième plus important groupe du Parlement européen.

Renforcer l’alliance des extrêmes droites européennes

Jordan Bardella et Marine Le Pen écrivent sur X vouloir “célébrer le réveil des peuples en Europe”. Ils ont invité en effet les leaders de ces mouvements populistes qui sont de plus en plus forts en Europe comme le montre l’élection de Karol Nawrocki en Pologne le week-end dernier.

Parmi les invités, Matteo Salvini, le chef de la Ligue du Nord en Italie et ministre des Infrastructures et des Transports et le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Sont également attendues de nouvelles figures populistes comme le leader du parti espagnol Vox, Santiago Abascal, ainsi que les dirigeants des partis alliés tchèque, Andrej Babis, le Grec, Afroditi Latinopoulou, ou encore le Belge, Tom Van Grieken. Ils veulent montrer “leur force” mais ils ne sont que 85 eurodéputés sur 720.



Il existe d’autres groupes d’extrême droite comme les Conservateurs. Ensuite, il faut souligner les différences de style et de lignes. Ainsi le Rassemblement national n’est pas un grand supporter de la politique de Trump contrairement à Orban par exemple.

Après une réunion de travail, le rassemblement sera champêtre, avec musique et food-trucks.

Une contre-manifestation est prévue à Montargis, à une dizaine de kilomètres, où sont notamment attendus des parlementaires comme Ian Brossat (PCF), Manon Aubry et Louis Boyard (LFI), ainsi que plusieurs leaders syndicaux dont Sophie Binet (CGT) et Marylise Léon (CFDT).