TURQUIE
2 min de lecture
"Tournant historique" : Erdogan célèbre le 954e anniversaire de la victoire de Malazgirt
Cette bataille est considérée par les Turcs comme le début de la transformation de l'Anatolie en patrie turque.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a assisté lundi à des événements organisés par la Fondation Archers à Ahlat / AA
25 août 2025

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a assisté lundi à des événements organisés par la Fondation Archers à Ahlat, Bitlis, pour commémorer le 954e anniversaire de la victoire de Malazgirt.

Dans son discours à cette occasion, Erdogan a qualifié cette victoire de tournant décisif pour le destin de la Turquie.

"La victoire de Malazgirt, remportée il y a exactement 954 ans, le 26 août 1071, sous la conduite du sultan Alp Arslan, a changé le cours de notre histoire", a déclaré le président turc.

"Avec cette victoire, la nation turque a démontré sa volonté de faire de l'Anatolie sa patrie éternelle et a posé les bases de son existence profonde qui perdure depuis mille ans."

Le 26 août 1071, les Seldjoukides vainquirent les forces byzantines ouvrant ainsi l'Anatolie à une domination turque durable.

La commémoration de cette bataille, symbole de la résilience turque, s'inscrit dans le cadre de l'initiative turque de lutte contre le terrorisme visant à éliminer la menace du PKK, qui sévit depuis longtemps dans les régions où les Seldjoukides se préparaient autrefois au combat.

"Aujourd'hui, notre devoir le plus important est de préserver l'esprit de Malazgirt et de transmettre cet héritage sacré aux générations futures. Car Malazgirt n'était pas seulement une bataille, mais le symbole de la fraternité millénaire de notre nation, de son amour de la patrie et de sa volonté de coexistence", a affirmé le président Erdogan.

Lundi, Erdogan a également présidé une réunion du cabinet à Ahlat, dans la province de Bitlis, dans un complexe présidentiel récemment inauguré – le premier bureau présidentiel moderne en dehors d'Ankara.

Ahlat servit de point de départ à l'armée seldjoukide avant la bataille de Malazgirt, située dans l'actuelle province de Mus.

"À cette occasion, j'adresse mes plus sincères félicitations à notre noble nation à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de Malazgirt, le 26 août", a indiqué Erdogan.

Des batailles clés de la guerre d'indépendance ont eu lieu en août, ce qui a valu à ce mois le surnom informel de "mois des victoires", le 30 août étant officiellement célébré comme le Jour de la Victoire dans le pays.

SOURCE:TRT français et agences
