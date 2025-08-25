Le président turc Recep Tayyip Erdogan a assisté lundi à des événements organisés par la Fondation Archers à Ahlat, Bitlis, pour commémorer le 954e anniversaire de la victoire de Malazgirt.



Dans son discours à cette occasion, Erdogan a qualifié cette victoire de tournant décisif pour le destin de la Turquie.

"La victoire de Malazgirt, remportée il y a exactement 954 ans, le 26 août 1071, sous la conduite du sultan Alp Arslan, a changé le cours de notre histoire", a déclaré le président turc.

"Avec cette victoire, la nation turque a démontré sa volonté de faire de l'Anatolie sa patrie éternelle et a posé les bases de son existence profonde qui perdure depuis mille ans."



Le 26 août 1071, les Seldjoukides vainquirent les forces byzantines ouvrant ainsi l'Anatolie à une domination turque durable.

La commémoration de cette bataille, symbole de la résilience turque, s'inscrit dans le cadre de l'initiative turque de lutte contre le terrorisme visant à éliminer la menace du PKK, qui sévit depuis longtemps dans les régions où les Seldjoukides se préparaient autrefois au combat.

