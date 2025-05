L'Union européenne a salué mardi les efforts diplomatiques de la Turquie visant à faire progresser les pourparlers de paix et les discussions en faveur d’un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, soulignant que la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine doivent être respectées.





"Notre position est claire, comme nous le répétons constamment à tous nos partenaires : tout effort visant à instaurer la paix, première étape vers un cessez-le-feu, est important, et les négociations sont les bienvenues", a déclaré la porte-parole de la Commission européenne, Anita Hipper, lors d'un point de presse quotidien à Bruxelles.





Ses propos faisaient suite à une question concernant la visite en cours du ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, à Moscou, capitale russe.





La Russie a annoncé mardi son intention de transmettre à l'Ukraine son projet de mémorandum de paix dès qu'il serait prêt, tout en exprimant l'espoir que Kiev s’engage à mener un travail similaire de son côté.





Hipper a réitéré la position de l'UE selon laquelle en dernier ressort, il revenait à l'Ukraine de décider des prochaines étapes.





"L'indépendance, l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine doivent être respectées. Il appartient également à l'Ukraine de décider des prochaines étapes et des décisions concrètes", a-t-elle ajouté.





Soulignant le contexte plus large, Hipper a rappelé que le président Volodymyr Zelensky était prêt à envisager un cessez-le-feu depuis plus de deux mois. Elle a également évoqué une déclaration commune des 27 dirigeants de l'UE, appelant à un cessez-le-feu inconditionnel et immédiat.





"À cet égard, nous sommes en étroite coordination et, bien entendu, nous soutenons l'Ukraine tout au long de la procédure", a-t-elle souligné.





Hipper a indiqué que parallèlement aux efforts diplomatiques, l'UE continue de travailler au renforcement des sanctions contre la Russie afin de maintenir la pression sur Moscou.