La distribution de l'aide, vitale pour les plus de 2 millions d'habitants du territoire palestinien assiégé, constitue, selon le Hamas, l'un des enjeux des difficiles négociations indirectes en cours au Qatar pour tenter d'avancer vers une trêve entre Israël et le mouvement palestinien, après 21 mois de guerre.

Jeudi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait dit espérer qu'un accord sur une trêve de 60 jours, comprenant la libération de dix otages retenus dans la bande de Gaza, puisse être trouvé "d'ici quelques jours".

Il s'est dit prêt également à négocier un cessez-le-feu permanent, à condition que le Hamas soit démilitarisé et abandonne la gouvernance du territoire.

Le Hamas de son côté a rappelé à plusieurs reprises qu'il exigeait le retrait israélien de Gaza, des "garanties" sur le caractère permanent d'un cessez-le-feu et une reprise en main de l'aide humanitaire par l'ONU et des organisations internationales reconnues.

Israël avait assoupli fin mai le blocus hermétique imposé pendant deux mois à la bande de Gaza et depuis le 26 mai, la distribution de l'aide, auparavant pilotée par les Nations unies, est confiée à la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), soutenue par les Etats-Unis et par Israël.

Vendredi, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a annoncé à Genève avoir enregistré 798 décès de personnes qui cherchaient de l'aide entre le 27 mai et le 7 juillet, dont 615 à proximité de sites gérés par la GHF.

"La plupart des blessures sont des blessures par balle", selon le Haut-Commissariat.

L'ONU et les principales organisations humanitaires refusent de travailler avec la GHF, affirmant qu'elle sert les objectifs militaires israéliens et viole les principes humanitaires de base.

45 Palestiniens tués

La Défense civile de Gaza a annoncé que 45 Palestiniens ont été tués vendredi dans plusieurs opérations militaires israéliennes.

Selon Mohammad al-Moughayyir, un responsable de cette organisation, dix personnes ont notamment été tuées par des tirs de l'armée israélienne alors qu'elles attendaient pour recevoir de l'aide humanitaire près de Rafah, dans le sud de Gaza.

Une jeune fille et une femme ont également péri dans deux frappes aériennes israéliennes sur les villes de Gaza et de Khan Younès, dans le nord et le sud du territoire, a rapporté la Défense civile.

Selon un témoin, des blindés israéliens ont patrouillé en matinée dans les environs d'Al-Maslakh, près de Khan Younès.

"La situation reste extrêmement difficile dans la zone: tirs nourris, frappes aériennes intermittentes, bombardements d'artillerie, ainsi que la poursuite de la destruction par des bulldozers des camps de déplacés et des terres agricoles au sud, à l'ouest et au nord d'Al-Maslakh", a affirmé ce témoin aux journalistes sur le terrain.

Vendredi, dans la zone d'Al-Maslakh, des déplacés fouillaient les tentes détruites, à la recherche de leurs biens éparpillés dans le sable.

Le Hamas s'était dit prêt mercredi à libérer dix otages dans le cadre d'un accord de trêve.

"Nous aurons probablement un cessez-le-feu de 60 jours. Nous ferons sortir le premier groupe (d'otages), puis nous utiliserons ce cessez-le-feu de 60 jours pour négocier une fin à tout cela", a déclaré de son côté Netanyahu, au terme d'une visite à Washington, sur la chaîne Newsmax.

Au moins 57.823 Palestiniens ont été tués dans la guerre menée par Israël à Gaza, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement.