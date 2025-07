Située au centre-ville d’Amboise dans le cœur du Val de Loire, la résidence du Clos Lucé était initialement nommée le manoir du Cloux. Conçue en 1471 et relevant du château d’Amboise, elle est rachetée en 1490 par Charles VIII qui veut en faire une résidence d’été des rois de France.

C’est la raison pour laquelle le roi transforme la forteresse du moyen-âge en un château d’agrément. Charles VIII y fait construire une chapelle pour son épouse, la reine Anne de Bretagne. L’idée était qu’elle puisse venir pleurer ses enfants morts en bas âge. On dit également qu’au-dessus de la porte figurait le nom de la Vierge de lumière “Virgo Lucis” qui aurait donné le nom du Château Clos Lucé. Le château gardera la fonction de résidence d’été des rois de France jusqu'en 1516 date à laquelle François Ier met le lieu à la disposition de Léonard de Vinci (1452-1519), qui y vivra trois ans, jusqu'à sa mort le 2 mai 1519.

Un lieu au service des arts et de la science

En 1516, François Ier et Louise de Savoie invitent Léonard de Vinci à Amboise. Le roi est un fervent admirateur du talent de l’artiste italien au point de le nommer “Premier peintre, ingénieur et architecte du Roi”. Aussi, François 1er lui offre la jouissance du Château du Clos Lucé et une pension pour subvenir confortablement à ses besoins. Léonard de Vinci, accompagné de ses élèves, séjourne au Clos Lucé les trois dernières années de sa vie en travaillant sur de nombreux projets pour le roi de France. L’artiste italien y reçoit du beau monde : des princes, le cardinal d’Aragon, des ambassadeurs, des membres de la cour royale et des amis italiens comme Dominique de Cortone, futur architecte du château de Chambord.

Au château du Clos Lucé, Léonard de Vinci est très productif. En effet, il travaille à de nombreux projets : organisation des fêtes de la Cour à Amboise, conception des plans de la Cité idéale de Romorantin et de l'escalier à double révolution de Chambord. Léonard de Vinci s’éteint le 2 mai 1519 dans sa chambre au Château du Clos Lucé après avoir entretenu de belles relations avec trois rois de France : Charles VIII, Louis XII et François 1er, tous impressionnés par les talents artistiques et scientifiques.

Un personnage-clé : Léonard de Vinci

En 1516, Léonard de Vinci quitte Rome pour la France, traversant l'Italie et en apportant tous ses carnets de dessins et, bien entendu, trois tableaux célèbres : La Joconde, La Vierge, l'Enfant Jésus et sainte Anne ainsi que Saint Jean Baptiste. Ces derniers sont aujourd'hui conservés au musée du Louvre.

En tant qu’artiste dit “polymathes”, Léonard de Vinci maîtrise de nombreuses disciplines artistiques comme le dessin, la musique, la sculpture et la peinture qu'il place au sommet des arts. L’artiste se plaît à étudier minutieusement la nature, l’homme et surtout les expressions de son visage. La peinture est pour lui un espace de réflexion et il n’hésite pas à consigner dans ses carnets ses observations et ses plans, voire ses caricatures, et ce, dans l’optique de les réutiliser dans ses peintures ou ses travaux d’ingénierie. En effet, outre ses compétences d’artiste, Léonard de Vinci est également connu pour ses compétences scientifiques, d’architecte et d’ingénieur. Il est capable de s’intéresser et d’assimiler des connaissances dans différentes sciences : géologie, optique, astronomie, botanique, anatomie, physiologie, acoustique, etc.

Son héritage artistique et scientifique est aussi celui du Château du Clos Lucé qui a été sauvé de la destruction durant la Révolution. Il est la propriété de la famille Saint-Bris depuis 1854 et elle s’efforce de mettre en avant les talents d’exception de Léonard de Vinci. Rarement dans l’histoire, on aura vu deux destins aussi liés et imprégnés, celui d’un château aussi prestigieux et celui d’un artiste d’exception.