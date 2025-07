Les dimensions du château sont impressionnantes. En effet, il possède 156 mètres de façade, 426 pièces, 77 escaliers, 282 cheminées et 800 chapiteaux sculptés. Le mur qui clôture les 5440 hectares du domaine est long de 32 kilomètres, ce qui fait de Chambord le plus grand parc forestier clos d’Europe. Ce bijou architectural de la Sologne attire chaque année plus d’un million de visiteurs et sa fréquentation ne cesse d’augmenter. Chambord est devenu le deuxième château le plus visité de France et le monument le plus fréquenté du Val de Loire avec son célèbre escalier à double révolution et ses 4500 objets d’art.

La visite donne accès à plus de 60 pièces en visite libre, aux jardins à la française et aux décors de la cour itinérante. Ces dernières décennies, de grandes personnalités sont venues faire les beaux jours du château comme Catherine Deneuve et Jean Marais qui ont tourné en 1970, des scènes du film Peau d’Âne de Jacques Demy. En 1987, François Mitterrand, président de la République française, a reçu le chancelier allemand de la RFA, Helmut Kohl. En 1988, le couple princier anglais, Charles et son épouse Lady Diana, a visité le château. Enfin en 2020, la star internationale Sting a donné un concert géant accueillant 20 000 personnes. Depuis plusieurs années, le château attire annuellement plus d’un million de visiteurs. Mais alors, qu’est-ce qui attire tant les visiteurs de France et d’ailleurs ?

Une histoire singulière et mouvementée

L’histoire du château, prestigieuse et mouvementée, peut l’expliquer. Il faut rappeler que le chantier de Chambord était l’un des plus importants de la Renaissance. Dès 1526, et pendant 22 ans, 2000 ouvriers travaillaient à la construction du château qui a nécessité environ 220 000 tonnes de pierres. Les plans ont été conçus autour d’un axe central : le fameux escalier à double révolution. Ce dernier, inspiré par Léonard de Vinci, est une spirale ascendante qui mène au foisonnement des cheminées et chapiteaux sculptés sur les terrasses. Le chantier du château n’est réellement terminé qu’en 1685 sous Louis XIV qui avait déjà invité Molière, en 1670, à présenter pour la première fois sa célèbre comédie le Bourgeois gentilhomme. Chambord n’est pas détruit durant la Révolution en 1789 même si le château est pillé. Napoléon en fera don en 1809 au maréchal Berthier pour le remercier de ses services. Après sa mort, sa femme demande l’autorisation de le vendre. En 1821, le château est offert au duc de Bordeaux, petit-fils du roi Charles X, grâce à une souscription nationale. Un siècle plus tard, en 1930, l’État français paie la somme de 11 millions de francs d’or au prince Eli de Bourbon pour le racheter. Durant la Seconde Guerre mondiale, le château de Chambord sert de refuge aux œuvres d’art du Louvre (4000 m3 de caisses) pour les protéger des bombardements allemands. Parmi elles, la Joconde y a passé quelques mois. L’œuvre majeure de Léonard de Vinci qui revenait au château de son ami François 1er, la belle histoire !

Une personnalité : François 1er

François 1er (1494-1547) est sacré roi de France le 25 janvier 1515 dans la cathédrale de Reims. Il règne jusqu’à sa mort en 1547. Fils de Charles d'Orléans et de Louise de Savoie, il appartient à la branche de Valois-Angoulême de la dynastie capétienne. L’histoire retient sa belle inspiration de fonder un château en Sologne, à Chambord. Le château de Chambord n’est pas conçu pour être une résidence permanente, François Ier n’y passe que quelques semaines, 72 jours au total. C’est surtout une véritable œuvre architecturale que le roi se plaisait à montrer aux souverains et ambassadeurs européens. C’était un symbole de son pouvoir inscrit dans la pierre ainsi que de son amour pour le beau.

Aujourd’hui, la France se plaît également à montrer ce beau château au monde entier, il symbolise la période de la Renaissance et c’est la raison pour laquelle il fascine toujours autant, et ce, même 500 ans après le début de sa construction.