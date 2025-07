C'était George Bush Sr qui a envoyé des soldats américains en Somalie, prenant la décision en décembre 1992 lors de ses derniers jours au Bureau ovale. Mais c'était Bill Clinton qui les a retirés, en grande partie à cause du contrecoup de l'opinion publique à la suite de la publication d'une photo déchirante du corps d'un militaire américain traîné dans les rues de Mogadiscio.

Plus tard, Oussama ben Laden dira que les États-Unis n'ont pas été en mesure de supporter les revers : « Un Américain a été traîné dans les rues de Mogadiscio (et) vous êtes partis ; l'étendue de votre impuissance et de vos faiblesses est devenue très claire. Des années plus tard, George W. Bush a déclaré à ses collaborateurs qu'il croyait que le moment Black Hawk Down - rendu célèbre par le blockbuster hollywoodien du même nom en 2001 - avait en fait inspiré les terroristes à attaquer et à faire tomber les tours jumelles.

En 1993, Clinton avait mené une campagne absurde pour traquer le général Farrah Aidid, qui était commodément présenté comme étant au centre de tous les problèmes de la Somalie. Jusque-là, l'accent mis sur les troupes américaines et onusiennes en Somalie consistait à laisser l'aide alimentaire vitale atteindre les coins les plus reculés du pays, car les convois étaient souvent bloqués et volés par des hommes armés travaillant pour les seigneurs de la guerre.

Pour certains, l'intervention américaine en Somalie, contrairement à l'opinion publique, a été largement couronnée de succès et certains estiment qu'elle a sauvé la vie de près d'un million de personnes, tandis que d'autres pensent le contraire. Mais le fiasco de « Black Hawk Down », qui a coûté la vie à 18 Américains et a été cristallisé par le cliché franc d'un photographe canadien, a changé le cours de l'histoire et le rôle des États-Unis dans le monde. La nouvelle des partisans enthousiastes d'Aidid torturant et tuant le sergent-chef William David Cleveland et traînant son corps dans les rues de Mogadiscio, avait laissé le monde engourdi.

Tout a changé, même le zèle de l'ONU pour l'intervention dans les guerres civiles et les génocides en Afrique comme le Rwanda, alors que l'Amérique a montré au monde que malgré sa capacité militaire et son matériel, elle n'avait pas l'estomac - un exemple, la guerre en cours en Ukraine. La liste des échecs ultérieurs de l'ONU sur le continent est honteuse tant elle est longue. Et la liste des interventions américaines ratées devient un mème Internet qui devrait embarrasser la plupart des Américains.

Clinton ne comprenait pas vraiment ce qui se passait en Somalie, comment la chute du régime de Siad Barre plongerait la Corne de l'Afrique dans un état de désarroi. Barre, qui a d'abord fui au Kenya alors qu'il était l'un des tyrans les plus cruels d'Afrique, a réussi à empêcher les clans de se combattre tout en opposant les États-Unis aux Soviétiques - ces derniers le préparant parfois à être un grand leader africain plutôt que la bête qu'il est devenu en termes d'atrocités à la fin de son règne.

Les Américains se sont finalement retirés en 1995, laissant la Somalie tel un État en faillite. Et puis le 11 septembre s'est produit, créant un nouveau groupe d'extrémistes d'Al-Qaïda - des adolescents - avec une idéologie radicale envers la gouvernance. C'est ce groupe aujourd'hui qui répète l'histoire et produit un scénario d'enfer sur terre à méditer par Joe Biden, alors que ces jeunes empêchent les expéditions d'aide alimentaire d'atteindre l'intérieur du pays.

L'histoire se répète littéralement, et nous remontons à 1992 quand, en tant que jeune reporter, j'ai été l'un des premiers à entrer à Mogadiscio - une capitale où tout ce qui avait été construit par le régime Barre a été détruit par mille coups d'AK-47. Même la poste.

D'autres clans pourraient bien se séparer et se battre aussi pour la terre, pour la nourriture ou pour régler de vieux comptes. La politique de la nourriture déterminera beaucoup. Qui mange et qui meurt de faim ? Actuellement, un million de personnes ont été déplacées dans l'une des pires sécheresses depuis des décennies, laissant 5 millions de personnes menacées de famine.

Ce dont la Somalie a besoin en ce moment, c'est l'initiative. Une initiative audacieuse que nous avons vue avec les dirigeants de l'UE, qui ont agi si rapidement pour riposter à Poutine en Ukraine. La Somalie a besoin de cette verve de la part des dirigeants du monde qui doivent agir rapidement avant que les décès ne commencent à augmenter. Certains pays de la région comprennent les implications d'un nouvel échec de la Somalie, à savoir les Émirats arabes unis, qui ont récemment envoyé une aide alimentaire, et la Turquie, qui a envoyé environ 1 milliard de dollars d'aide humanitaire et d'aide au développement au cours des dix dernières années.

Mais beaucoup plus doit venir des pays les plus riches de la région. Et l'ONU doit recueillir le soutien et l'intérêt de Biden et des dirigeants de l'UE pour agir rapidement en vue d’éviter une famine. Les implications sont claires.

Depuis mai de cette année, la Somalie a eu Hassan Mohamud comme nouveau président. Mohamud est reconnu pour avoir amené des clans combattants à la table des négociations et pour avoir uni Mogadiscio en 1997, alors qu'une "ligne verte" divisant largement son nord et son sud a été supprimée, mettant fin à des années d'une capitale contrôlée par Aidid dans le sud et le président nommé par l'ONU, Ali Mahdi, dans le nord.

Bien plus tard, il émergera comme un acteur de premier plan qui créera son propre mouvement politique avant de remporter une élection écrasante aux urnes cette année. Mohamud doit maintenant contacter la hiérarchie de l'ONU et les Européens pour obtenir de l'aide. Et nous devons aider la Somalie et le Somaliland voisin, car la situation actuelle ne peut être comparée à celle du début des années 90. Le changement climatique inflige son coup le plus barbare et le plus bruyant à ces gens, et ils n'y ont joué aucun rôle.

Mais compte tenu de l'implosion des économies européennes due à la guerre en Ukraine, répondront-ils, ou la Somalie sera-t-elle la dernière victime des faiblesses ou de l'obsession de l'Occident pour Poutine ?

Et Biden peut-il "endurer les pertes" même s'il a le courage de réparer ce qui n'a pas été fait en 1993 ? Ce qu'il faut, ce sont des actes plutôt que des mots. En effet, c'est un proverbe somalien qui dit, « une main douce vaut mieux qu'une bouche douce ».

