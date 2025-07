La Turquie participe cette semaine à la première édition du salon Méditerranée de Monaco, qui se tient du 2 au 4 septembre au cœur du Rocher. Pour l’occasion, la gastronomie turque et plusieurs sites archéologiques ont été mis à l’honneur jeudi soir, au cours d’un vernissage ouvert à une poignée d’invités en avant-première.

Ce salon a pour vocation de faire découvrir les fabrications et produits artisanaux de plusieurs pays méditerranéens. Le Liban, la France, la Turquie, l’Italie, la Grèce et Monaco se retrouvent ainsi jusqu’à la fin du week-end dans divers espaces pour mettre en lumière leur culture.

Le prince Albert, qui était très attendu à l’événement, a visité chaque stand et pu profiter de quelques dégustations ainsi que d’un spectacle de danse traditionnelle présenté par la délégation libanaise.

Il a été accueilli sur le stand turc par l’ambassadeur de Turquie en France et à Monaco, Ali Onaner, et le consul honoraire de Turquie à Monaco, Ilhami Aygun. Pour sa venue, les deux représentants turcs lui ont offert un ouvrage regroupant des dizaines de recettes traditionnelles turques issues des plus grands chefs du pays et préparé sous le haut-patronage de la Première dame de Turquie, Emine Erdogan, et lui ont également fait découvrir des vins et autres produits locaux.

L'ambassadeur Ali Onaner a par ailleurs fait une visite guidée de l’exposition de huit sites archéologiques mis à l’honneur, au prince de Monaco. Dans un entretien accordé à l’Agence Anadolu, le consul honoraire de Turquie s’est largement réjoui de la tenue de cet événement et de la participation du pays.

Il a souhaité remercier « toutes les personnes présentes à commencer par la principauté de Monaco et son prince Albert, ainsi que l’ambassadeur de Turquie pour sa participation et le ministère turc de la Culture et du Tourisme pour son soutien ».

Il a également souligné que « Monaco est la première destination luxueuse au monde, jouissant d'une image de marque » et remercie le Rocher « pour son soutien à la Turquie, de façon générale, dans les arènes internationales ».

De son côté, Ali Onaner considère, au micro de l’Agence Anadolu, que ce salon « permettra de mieux faire connaître les cultures représentées ». Il révèle même que le présent offert au prince Albert a été « une source d’intérêt » et que « les quelques grands cuisiniers de Monaco vont essayer ces recettes dans les jours à venir ».

L’ambassadeur assure, à cet effet, s’être engagé « à leur offrir le soutien nécessaire à la réalisation de ces recettes turques ».

S’agissant enfin de la question du tourisme, Ali Onaner rappelle la « richesse de la Turquie » en termes de paysages et d’endroits à découvrir « aussi bien sur les plages de la Méditerranée que sur des sites historiques ».

Les images et diverses brochures présentes sur le stand turc « permettent de se faire une idée sur la richesse de ce qu’il y a à visiter en Turquie ».

« Nous espérons que ce qui aura été présenté ici sera une motivation en plus, pour les visiteurs, de voyager prochainement en Turquie » conclut l’ambassadeur qui ne manque pas de rappeler que « systématiquement, les gens qui partent en Turquie, en reviennent impressionnés».