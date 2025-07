Avec Teknofest, le méga événement technologique de six jours, qui se déroule jusqu'au 4 septembre dans la province de la mer Noire de Samsun, un homme s’est emparé non seulement des unes de journaux mais aussi de l'imagination de toute une nation.

Mardi, le fabricant phare de drones turc Baykar Technologies a dévoilé en grande pompe son dernier véhicule aérien sans pilote (UAV), le Bayraktar Kizilelma. Et l'homme derrière tout cela – le président et directeur technique de Baykar, Selcuk Bayraktar – de tous les magnats de la technologie, est sans doute le plus proche de recevoir un traitement de rockstar.

"Le Kizilelma est le premier avion de chasse sans pilote [de la Turquie]. Nous l'attendons depuis 20 ans", a déclaré Bayraktar à TRT World, évoquant le drone à la pointe de la technologie et ce qu’il signifie pour l'industrie de la défense turque.

Possédant une maniabilité offensive, il peut opérer dans les airs pendant cinq heures avec une vitesse maximale de 900 km/h, le drone devrait transporter 1 500 kg de charge utile, avec une autonomie de vol de 930 km et une altitude opérationnelle de 35 000 pieds.

La compagnie prévoit que son vol inaugural aura lieu en 2023.

"C'était notre rêve depuis le premier jour", a-t-il déclaré, révélant le symbolisme derrière le nom du drone (Kizilelma signifiant "pomme rouge"), à savoir la représentation d'un objectif difficile à atteindre, et qui s'éloigne juste au moment où il est sur le point d'être atteint.

"C'était notre Kizilema", lance-t-il, se référant au parcours rigoureux mais gratifiant de deux décennies, qui introduit la Turquie parmi les trois seuls pays au monde désormais capables de développer une technologie aérienne aussi avancée.

Connue pour être la société qui a développé les tout premiers drones locaux de la Turquie, Baykar a lancé son premier drone pesant 10 kg en 2006, qui ne volait qu'à environ trois mètres.

Des progrès rapides suivront en 2014, lorsqu'un avion bimoteur à hélices suffisamment grand pour transporter des missiles capables d'atteindre avec précision une cible jusqu'à 8 km et de voler pendant près de 24 heures sans ravitaillement - le TB2 - a été développé.

Lors du Teknofest 2019, Baykar a présenté le Bayraktar Akinci, qui est capable de mener des opérations aux côtés d'avions de combat.

Aujourd'hui, Bayraktar est synonyme de prouesses militaires turques dans le monde entier, les exportations représentant plus de 80 % de ses revenus. Il a attiré l'attention du monde entier grâce à son succès dans le conflit du Haut-Karabakh et dans d'autres parties du monde, plus récemment en Ukraine, où les drones Bayraktar TB2 sont devenus un symbole de résistance contre la puissance militaire russe pendant la phase initiale de la guerre.

Interrogé sur le domaine concurrentiel de la guerre des drones et sur la façon dont son entreprise garde une longueur d'avance, il affirme "notre avantage vient du fait que nous sommes toujours sur le terrain".

"Nous améliorons nos systèmes en fonction des nouveaux besoins et innovons en permanence. C'est ainsi que nous restons au top de la course", a-t-il déclaré.

Sous sa direction, les forces armées turques sont devenues parmi les leaders mondiaux dans l'utilisation de drones dans les opérations de combat.

Bayraktar, qui rejette les comparaisons faites avec Elon Musk à son égard et préfère suivre les traces de scientifiques musulmans légendaires comme Aziz Sancar, Ismail al Jazari et Al Farghani, est confiant quand il s’agit de s'expliquer sur les subtilités de la guerre des drones tout en interagissant avec la foule de fans, qu'ils aient 7 ou 70 ans.

Il saisit chaque occasion pour prêcher un état d'esprit novateur et expliquer comment anticiper les défis de l'avenir.

Evoquant le Teknofest, Bayraktar décrit cela comme une "révolution" - en ce sens qu'il indique comment la Turquie, qui vient "d'une culture consommatrice de technologie" se métamorphose en "une nation en plein développement technologique".

"Nous constatons d’importants résultats", a-t-il déclaré, soulignant les nombreuses compétitions technologiques qui sont au cœur du mégaévénement. Cette année le Teknofest propose des compétitions dans plus de 40 catégories différentes telles que les semi-conducteurs, les drones, les satellites, les fusées, la robotique et l'IA.

"On constate beaucoup plus de confiance en soi chez les jeunes, dans les startups et dans les entreprises technologiques grâce à notre succès dans l'industrie de la défense", a-t-il ajouté.

Mais Bayraktar ne se repose pas sur les lauriers du succès fulgurant de son entreprise, affirmant qu'il reste encore du travail pour que la Turquie puisse devenir technologiquement autonome et une plaque tournante mondiale de l'innovation.

"En ce moment, nous nous concentrons totalement sur la transmission de notre succès à tous les secteurs civils de la technologie, et nous constatons qu’une évolution est en train de s'opérer", a-t-il déclaré.

"Mais nous devons faire plus, bien sûr, pour que la Turquie atteigne ses objectifs afin de devenir une nation prospère et en développement technologique."

Et pour des millions de ses compatriotes, hommes et femmes, il est un symbole fort de ce à quoi aspire la nouvelle Turquie : confiant et avant-gardiste tout en servant le plus grand bien du pays.