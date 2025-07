La cheffe de la diplomatie française, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse à conjointe à Ankara, avec son homologue truc, Mevlut Cavusoglu, a indiqué avoir discuté des questions régionales, notamment la situation en Syrie, Ukraine, la Méditerranée orientale et le Caucase.

Concernant le conflit en Ukraine, Colonna a appelé la Russie à retirer ses forces armées et à résoudre la crise à travers le dialogue.

Interrogée sur les propos du président français Emmanuel Macron lors de sa dernière visite à Alger, qui avait suscité l’indignation des responsables turcs, Colonna a affirmé que les remarques de Macron concernant le colonialisme en Afrique n’étaient pas adressées à la Turquie.

Elle a, par ailleurs, encouragé Ankara et Athènes à entamer des pourparlers directs pour résoudre leurs différends, et fait part de son optimisme quant aux perspectives des relations entre la Turquie et l’Arménie.

Pour sa part, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a rappelé la portée historique des relations entre la Turquie et la France, relevant toutefois que les divergences de points de vue entre Ankara et Paris concernant certaines questions peuvent être traitées à travers le dialogue.

Eu égard aux rapports entre Ankara et les pays africains, Cavusoglu a expliqué que la popularité grandissante de la Turquie dans le continent africain est due à son approche basée sur l’égalité et le partenariat, appelant la France à agir de concert avec la Turquie dans une logique de coopération pour le développement du continent.

Qualifiant les propos de Macron en Algérie de "regrettables", le ministre a précisé que son pays n'est en concurrence avec aucun pays en Afrique ou ailleurs. "S’il y a une attitude anti-française en Afrique, il ne faut pas chercher (sa source) en Turquie ou dans d’autres pays", a-t-il ajouté.

Remerciant la France pour les mesures qu’elle a prises contre les membres des terroristes affiliés au PKK, Cavusoglu a aussi fait part des attentes de la Turquie pour surmonter les difficultés rencontrées par les citoyens dans les demandes de visa.

Évoquant la situation des musulmans en France, Cavusoglu a appelé les autorités françaises à prendre "toutes les mesures nécessaires pour la sécurité des mosquées et des associations de la communauté turque et musulmane en France".

Le ministre turc a également affirmé que la Turquie était prête à "doubler ses efforts, à coopérer avec la France ainsi qu’avec les autres membres de la communauté internationale pour parvenir à une solution politique en Syrie".

Avant son départ pour Ankara, Colonna avait déclaré à la presse française qu’elle avait l’intention d’encourager la Turquie à continuer à jouer un rôle positif dans la région, en cohérence avec les efforts des Nations unies.

Il convient de rappeler que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, avait rencontré son homologue français en marge du sommet de l’OTAN tenu à Madrid. Macron avait souligné, à cette occasion, que "la France et la Turquie sont plus que jamais attachées à l’unité et à la force de l’OTAN".

Macron avait également indiqué, sur Twitter, que Paris et Ankara continueront à déployer des efforts pour assurer l’exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire.