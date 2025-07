Le président palestinien Mahmoud Abbas a exhorté, lundi, la communauté internationale à défendre la solution des deux États et à soutenir l'adhésion pleine et entière de l'État de Palestine aux Nations unies.

Abbas a rencontré le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, à la résidence d'Abbas dans la capitale égyptienne, Le Caire, au cours de laquelle, selon l'agence de presse officielle palestinienne Wafa, il a informé Aboul Gheit des derniers développements relatifs à la question palestinienne, à la lumière de la poursuite de la multiplication des colonies israéliennes et des attaques contre des civils sans défense et contre des lieux saints islamiques et chrétiens.

Il l'a également informé de l'affaiblissement de la solution à deux États (palestinien et israélien) fondée sur la légitimité internationale.

Cette rencontre intervient à la veille de l'ouverture des réunions du Conseil ministériel arabe, dans sa 158e session ordinaire au niveau ministériel (mardi), au siège de la Ligue des États arabes au Caire.

L'ordre du jour de la session comprend 8 principaux points traitant de diverses questions relatives à l'action arabe commune, sur les plans politique, sécuritaire, juridique, social, financier et administratif, dont un point portant sur la question palestinienne, le conflit israélo-arabe et le soutien au budget de l'État de Palestine.

Mahmoud Abbas est arrivé au Caire lundi, où il effectue une visite officielle. Il rencontrera le président égyptien Abdelfattah Al-Sissi, mardi.

Le président palestinien est accompagné par le secrétaire du comité exécutif de l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP), Hussein Al-Sheikh, le ministre des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki, le chef des Services de renseignement, Majid Faraj, et le conseiller diplomatique du président, Majdi Al-Khalidi.