La Turquie et la Croatie ont signé, jeudi, 3 accords de coopération dans divers domaines, en présence des présidents des deux pays, Recep Tayyip Erdogan et Zoran Milanovic.

La cérémonie de signature des accords s'est tenue dans la capitale croate, Zagreb, après une rencontre bilatérale entre Erdogan et Milanovic, et une autre au niveau des délégations des deux pays.

Les deux pays ont signé un protocole d'accord sur le maintien de l'ordre public et la sécurité, un protocole d'accord pour la coopération dans le domaine de la gestion des catastrophes et des urgences, et un protocole de coopération entre les archives gouvernementales des présidences turque et croate.

Erdogan: "Nous souhaitons que l'acheminement des céréales commence également depuis la Russie"

A cet occasion, lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue croate, le président turc a insisté sur la nécessité de permettre l'acheminement des céréales depuis la Russie, via la mer Noire, comme pour les céréales ukrainiennes, pour diminuer davantage les risques de crise alimentaire mondiale.

Erdogan a d'abord salué la forte reprise des échanges commerciaux avec la Croatie, après une période plus difficile en raison des conséquences de la pandémie de Covid-19.

"Après une forte reprise l'an passé, +41%, nos échanges commerciaux avec la Croatie ont dépassé les niveaux de l'avant pandémie pour atteindre les 900 millions de dollars", s'est-il félicité.

Il a exprimé sa foi en la capacité de dépasser, cette année, le seuil du milliard de dollars, assurant que le prochain objectif est d'atteindre les 5 milliards de dollars.

La Turquie porte un intérêt tout particulier aux Balkans, a rappelé Erdogan. "Étant un pays de la région, la Turquie suit de très près tous les développements dans les Balkans et continue ses apports en fonction des besoins", a-t-il expliqué.

Ankara est très attentif aux développements intercommunautaires en Bosnie-Herzégovine, tout comme aux tensions qui peuvent apparaître entre la Serbie et le Kosovo.

L'intégration des pays de la région à l'Union européenne, la stabilité et la préservation de la paix dans toute la région sont des sujets qu'Ankara suit de près.

Le président turc s'est ensuite exprimé sur les développements du conflit en Ukraine. Il a rappelé les efforts diplomatiques de son pays pour parvenir à des discussions entre les deux pays, comme dans la signature de l'accord pour l'exportation des céréales depuis l'Ukraine par la mer Noire.

Malgré ce succès, il a regretté que ces exportations bénéficient en majorité aux pays riches. Un point également relevé par le président russe Vladimir Poutine.

"Malheureusement, les céréales venant d'Ukraine ne vont pas aux pays pauvres mais aux pays riches", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Erdogan souhaite que les céréales de la Russie aussi soient acheminées depuis la mer Noire.

"Nous souhaitons que l'acheminement des céréales depuis la Russie commence aussi. Nous sommes dans cette attente", a-t-il expliqué. "Nous allons en discuter lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui se tiendra dans quelques jours en Ouzbékistan."

Il a, dans ce sens, ajouté que son homologue russe est dérangé par le fait que les céréales d'Ukraine aillent aux pays qui imposent des sanctions à la Russie.

Jeudi, le président turc Erdogan est arrivé en Croatie en provenance de Serbie, deuxième étape de sa tournée dans les Balkans, qui a débuté mardi par la Bosnie-Herzégovine.