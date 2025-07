"Monsieur Rifaat al-Assad se sent délaissé par la France, pays qu'il avait dans son estime et auquel il a rendu plusieurs services, ce qui lui a valu d'être décoré de la plus haute distinction de notre pays, celle de la Légion d'honneur. Sa déception l'a conduit à rendre cette décoration à la France", a expliqué son avocat, Me Elie Hatem, dans un communiqué.

La Cour de cassation avait rejeté la semaine dernière le pourvoi de Rifaat al-Assad, rendant définitive sa condamnation à quatre ans d'emprisonnement en France pour s'être bâti frauduleusement un patrimoine évalué à 90 millions d'euros.

L'ancien vice-président de Syrie, aujourd'hui âgé de 85 ans, a été reconnu coupable de blanchiment en bande organisée de fonds publics syriens et de blanchiment de fraude fiscale aggravée entre 1996 et 2016.

"Eu égard aux dernières décisions de justice rendues à mon encontre par les magistrats français dans l'affaire de biens légitimement acquis, suite à une série d'enquêtes clairement à charge et de procès parodiques (...) je me vois dans l'obligation d'en contester les conclusions fallacieusement tirées", écrit Rifaat al-Assad dans un courrier consulté par l'AFP.

"Tant que cette nation n'aura pas regagné sa véritable indépendance judiciaire (...) je ne verrais plus d'honneur ni de sens à conserver la plus haute distinction française. Je vous remets donc solennellement ma Légion d'honneur", poursuit-il.

Rifaat al-Assad est retourné en Syrie en 2021 après 37 ans d'exil.