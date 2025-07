"La Laver Cup la semaine prochaine à Londres (du 23 au 25 septembre) sera mon dernier événement ATP", a annoncé Roger Federer sur ses réseaux sociaux ce jeudi. A 41 ans, le tennisman suisse va mettre un terme à sa carrière, après avoir fait face à des années douloureuses.

"Les trois années qui viennent de s'écouler ont été marquées par des blessures et des interventions chirurgicales, explique Federer dans son communiqué. J'ai beaucoup travaillé pour revenir en pleine forme. Je connais toutefois les limites de mon corps et le message que m'envoie ce dernier est clair. J'ai 41 ans. J'ai joué plus de 1500 matches en 24 ans. Le tennis m'a donné plus que ce que j'aurais pu rêver et je dois maintenant reconnaître qu'il est temps pour moi de mettre un terme à ma carrière."

"Une décision douce-amère"

Vainqueur de vingt titres du Grand Chelem, dont huit à Wimbledon, Federer laissera une trace indélébile dans l'histoire de la balle jaune. De par sa grâce et son élégance sur les courts, Federer a su conquérir le cœur de nombreux fans à travers le monde. Si ses duels avec Rafael Nadal et Novak Djokovic, ses plus grands rivaux, resteront désormais dans les annales, ce sont autant de rencontres qui manqueront grandement aux amateurs de tennis.

"C'est une décision douce-amère, car tout ce que le Tour m'a apporté va me manquer, continue le Suisse. Mais en même temps, il y a tellement de choses à célébrer. Je me considère comme l'une des personnes les plus chanceuses de la planète. On m'a donné un talent spécial pour jouer au tennis, et je l'ai fait à un niveau que je n'aurais jamais imaginé, pendant beaucoup plus longtemps que je ne l'aurais cru possible."

Magicien de la raquette, Roger Federer est devenu une véritable icône de ce sport au fil des années et des titres remportés. "Les 24 dernières années passées sur le circuit ont été une aventure incroyable, se remémore t-il. J'ai parfois l'impression qu'elles sont passées en 24 heures, mais elles ont été si profondes et si magiques que j'ai l'impression d'avoir déjà vécu une vie entière. J'ai eu l'immense chance de jouer devant vous dans plus de 40 pays différents. J'ai ri et pleuré, j'ai ressenti de la joie et de la douleur, et surtout, je me suis senti incroyablement vivant. (...) Au tennis: merci et je ne vous quitterai jamais".