Pour la 9ème fois cette année, des artistes turcs prendront place au prestigieux Carrousel du Louvre à Paris.

L’Association des artistes turcs contemporains à Paris (ACT), créée en 2015 pour la diffusion des œuvres turques, exposera du 21 au 23 octobre à Paris. Cette année, 26 artistes de différentes villes de Turquie seront présents.

"L'art construira un nouveau pont entre les deux pays"

"J'ai fondé cette association afin de développer l’amitié entre la Turquie et la France par le biais des activités artistiques", explique la fondatrice et présidente de l'Association des Artistes Turcs Contemporains à Paris (ACT), Mme Nazan Aktan, dans une interview accordée à la presse.

"Notre objectif est de contribuer à améliorer le dialogue entre les deux pays à travers l'art, tout en faisant la promotion de la Turquie et de nos artistes en France, en organisant des expositions et des événements. Nous prenons place sur les plateformes internationales avec nos multiples activités. Notre objectif principal est d’aller au-delà des préjugés et des sentiments de discrimination par l'apprentissage interculturel, le partage d'expériences et de connaissances, d'établir des amitiés pour l'avenir, de développer des amitiés existantes, de participer à de nouvelles tendances et des projets conformément aux politiques culturelles et artistiques appliquées dans le monde", ajoute la fondatrice.

"Alors que nous aurons l'opportunité de représenter la structure culturelle de notre pays à Paris, le premier centre d'art au monde, nombre de nos précieux artistes auront l'opportunité de se montrer dans les centres où l'art s'ouvre au monde… où l'art est la langue commune du monde. De cette façon, je crois que notre pays sera un bon exemple de ses perspectives historiques et culturelles, ainsi que modernes et uniques, au même niveau que dans le monde", conclut Mme Aktan.

Par ailleurs, le ministère de la Culture et du Tourisme a publié les noms des artistes qui seront présents à l’événement.

Ainsi Talip Keser, Billur Ergün, Emel Vardar, Tamer Şahinoğlu, Yasemin Lümali, Onur Can Özdemir, Birsen Yurdaer, Claire Arkas, Lara Sabrina Yılmaz, Aslınur Ulus, Pony Çetin, Berk Besimzade, Dora Özyurt, Erinç Gürses, Ethem Muhtaroğlu, Fulya Çelik, İlkay Kemahlı, Işın Avcıoğlu, Mehmet Konuk, Mehmet Gazioğlu, Nihal Şahingöl, Sadullah Çekmece, Güven Çetinkaya, Çiğdem Boru, Pinar Garibağaoğlu et Burak Tekelioğlu seront les invités du Salon d'art contemporain.

L’ACT invite les amateurs d'art à visiter son site internet* pour plus d’informations.

https://www.artshopping-expo.com/