Les villes françaises ont dégringolé dans le dernier classement des villes les plus sûres du monde alors qu'une seule ville française a réussi à intégrer le top 200 de ces villes.

Douze villes françaises sont notées parmi les 453 villes présentes dans le classement mondial, notamment (dans l'ordre du classement) Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Rennes, Grenoble, Lille, Montpellier, Paris, Nice, Marseille, Nantes.

Parmi elles, seule la métropole de Strasbourg, classée 166e, parvient à faire partie des 200 villes les plus sûres du monde, avec un sentiment (ou indice) de sécurité de 62,1 %.

Pour leur part, Bordeaux (51,6 %) et Toulouse (51,1 %) se retrouvent, respectivement, 272e et 282e, avec un sentiment de sécurité supérieur à 50 %.

Lyon, de son côté, avec un indice de sécurité de 48,7 %, obtient la 293e place du classement, sous la barre des 50 %.

Rennes (47 %) se retrouve 314e, alors que Grenoble (45,8 %) et Lille (45,7 %) sont respectivement 327e et 328e.

Montpellier (44,8 %) est 341e, alors que la capitale française, Paris (44 %), n'est classée que 350e, loin derrière la ville colombienne de Medellín (316e). Nice (40,6 %), pour sa part, est 365e.

Les métropoles de Marseille (37,5 %) et Nantes (34,3 %) font pire, et se retrouvent respectivement classées 388e et 407e, derrière Tripoli, la capitale libyenne.

Le quotidien français, Le Figaro, relève que "la comparaison avec d'autres villes européennes n'a rien d'un lot de consolation". Il constate que la France est le dernier pays européen dans le classement (parmi ceux comptant au moins 4 villes évaluées) et qu'elle se classe derrière le Mexique, en troisième position en partant de la fin, devançant seulement le Brésil et l'Afrique du Sud, qui se situent, donc, aux deux dernières places du classement.

Classement mondial des pays (avec, au moins, 4 villes représentées dans le dernier classement) basé sur l'indice de sécurité moyen pour les principaux pays, selon Numbeo :

Émirats arabes unis, Suisse, Pays-Bas, Norvège, Turquie, Espagne, Roumanie, Pologne, Chine, Allemagne, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Irlande, Inde, Russie, Belgique, Canada, Suède, Philippines, Australie, Royaume-Uni, Italie, Ukraine, États-Unis, Mexique, Malaisie, France, Brésil, Afrique du Sud

Top 20 mondial des villes, basé sur l'indice de sécurité, selon Numbeo

1. Abou Dabi (Émirats arabes unis) 88,3 %

2. Doha (Qatar) 86 %,

3. Saint-Sébastien (Espagne) 85,1 %

4. Taipei (Taïwan) 85 %

5. Québec (ville) (Canada) 84,9 %

6. Ajman (Émirats arabes unis) 84,4 %

7. Charjah (Émirats arabes unis) 84,3%

8. Dubaï (Émirats arabes unis) 83,7 %

9. Zurich (Suisse) 82,7 %

10. Berne (Suisse) 82,1 %

11. Munich (Allemagne) 81,3 %

12. Eskişehir (Turquie) 81,1 %

13. Trondheim (Norvège) 80,6 %

14. Lugano (Suisse) 80,5 %

15. Oradea (Roumanie) 80,2 %

16. Bâle (Suisse) 79,9 %

17. Mascate (Oman) 79,5 %

18. Arhus (Danemark 79,4 %

19. Tartu (Estonie) 79,3 %

20. Groningen (Pays-Bas) 79,2 %