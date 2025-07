L'agence de presse sud-coréenne Yonhap a rapporté que les manœuvres dureront quatre jours en mer de l'Est, avec la participation de plus de 20 navires américains, porte-avions et navires de guerre sud-coréens.

Vendredi, le porte-avions américain à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan et sa flottille d'accompagnement sont arrivés dans le grand port de Busan, dans le sud de la Corée du Sud.

L'agence a indiqué, citant un haut responsable sud-coréen, qui s’est exprimé sous couvert d'anonymat, que les exercices visent à "améliorer les capacités opérationnelles combinées de la marine et à maintenir une posture de défense maritime stable" grâce à la forte alliance entre Séoul et Washington.

Les exercices entre Washington et Séoul interviennent à la lumière de l'escalade des tensions dans la région après que Pyongyang a adopté le 10 septembre une nouvelle loi permettant à son armée de mener des attaques nucléaires "préemptives" pour se protéger.

Les tensions se sont intensifiées sur la péninsule coréenne en 2020, lorsque Pyongyang a attaqué le bureau de liaison intercoréen à leur frontière, et Séoul a menacé à l'époque d'une "réponse forte" si son voisin du nord continue d'envenimer la situation.

Au cours de l'année écoulée, Séoul et Pyongyang ont intensifié les exercices militaires pour démontrer leur puissance militaire.