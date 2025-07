"La Turquie suit de près les politiques empreintes de provocation de la Grèce", a déclaré le président turc, Recep Tayyip Erdogan, à l'issue d'une réunion du cabinet qu'il a présidée lundi au complexe présidentiel d'Ankara.

Les déclarations d'Erdogan interviennent après que des drones de l'armée turque ont enregistré le déploiement par la Grèce de véhicules blindés sur les îles de Midilli (Lesvos) et de Sisam (Samos), en violation du droit international.

"Nous n'hésiterons pas à défendre les droits et les intérêts de notre pays contre la Grèce en utilisant tous les moyens à notre disposition. Les renforcements militaires étrangers partout en Grèce, qui ont l'apparence d'une occupation, devraient déranger le peuple grec, pas la Turquie", a-t-il poursuivi.

"Ni les renforcements militaires, ni le soutien politique et économique ne suffiront à amener la Grèce à notre niveau. Ils suffiront à l'entraîner dans un bourbier dans tous les sens du terme", a-t-il ajouté.

La Turquie a convoqué lundi l'ambassadeur grec et a demandé la fin des violations sur les îles en mer Égée et le rétablissement de leur statut non militaire, a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères.

Par ailleurs, la Turquie a demandé le respect du statut des îles en Égée orientale et a souligné que des mesures devaient être prises pour empêcher l'utilisation d'armes dans ces îles dans une note de protestation adressée aux États-Unis.

"Nous sommes bien conscients des intentions réelles de ceux qui ont provoqué et déchaîné les politiciens grecs contre nous pour entraver notre programme de construction d'une Turquie grande et forte. C'est un jeu dangereux à la fois pour les politiciens, l'État, le peuple grecs et ceux qui les utilisent comme marionnettes”, a lancé Erdogan.

Au sujet de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, Erdogan a déclaré que la Turquie reste en contact avec les présidents russe, Vladimir Poutine, et ukrainien, Volodymyr Zelensky.

"Le prolongement du succès diplomatique, obtenu avec l'ouverture du corridor céréalier, par l'échange de prisonniers, est une fierté pour notre pays", s'est félicité le dirigeant turc.

La Turquie, les Nations unies, la Russie et l'Ukraine ont signé un accord à Istanbul le 22 juillet pour reprendre les exportations de céréales à partir de trois ports ukrainiens de la mer Noire, qui avaient été interrompues après le début de la guerre Russie-Ukraine en février.

Rappelant que plus de 5 millions de tonnes de céréales ont été évacuées d'Ukraine jusqu'à présent, Erdogan a réitéré son souhait de réunir Poutine et Zelensky à une table de négociation pour mettre fin à la guerre.