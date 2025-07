Les travaux en cours pour mener à bien l'objectif de se baigner d'ici deux ans dans la Seine et la Marne, l'un de ses principaux affluents, incluent la construction d'une énorme cuve de rétention d'eau près de la gare d'Austerlitz et le raccordement de bateaux afin qu'ils ne rejettent plus de déchets polluants dans le fleuve.

"Des études de qualité de l'eau sur la Seine et la Marne montrent que les objectifs qu'on s'est fixés seront atteints dans les temps", a déclaré l'Elysée mercredi.

"L'ambition est d'avoir des zones rendues baignables à partir de 2024. On sait que les élus locaux sont très demandeurs de pouvoir rapidement faire vivre cet héritage majeur pour les Franciliens et les habitants de leur commune", a-t-on ajouté. "Dans un premier temps, on organisera ces baignades sur un certain nombre de sites (...) ouverts au grand public et ensuite des tests récurrents et progressifs permettront d'élargir petit à petit l'espace de baignade."

L'interdiction de se baigner dans la Seine date de 1923. Quelques expérimentations ont eu lieu ces dernières années dans le cadre de l'opération municipale estivale Paris plage.

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, programmés du 26 juillet au 11 août 2024, doit avoir lieu sur la Seine, ce qui suppose de sécuriser six kilomètres de voies.

"Tous les signaux sont au vert sur notre capacité à organiser cette cérémonie d'ouverture sur la Seine", a souligné l'Elysée mercredi.

En 1900, lors de la première édition des Jeux olympiques à Paris, des épreuves de natation se sont déroulées dans la Seine.