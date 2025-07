L'Agence danoise de l'énergie a déclaré dans un tweet que l'opérateur de gazoduc russe AG Nord Stream l'avait informée qu'elle avait pu atteindre une "pression stable" dans la ligne Nord Stream 1, selon les informations rapportées par l'Associated Press.

Cela signifie "la fin des fuites dans les deux gazoducs", a ajouté la même source.

Samedi, l'agence danoise avait annoncé dans un tweet, que la fuite de gaz sur le gazoduc Nord Stream 2 s'était arrêtée.

Le président russe Vladimir Poutine a accusé vendredi l'Occident de saboter les pipelines russes, ce que les États-Unis et leurs alliés ont "vigoureusement" démenti.

Les réseaux sismiques nationaux de Suède, de Norvège et de Finlande ont annoncé le 26 septembre que deux explosions avaient été enregistrées près des gazoducs russes sous la mer Baltique.

Le même jour, Nord Stream AG, l'opérateur des gazoducs 1 et 2, a annoncé une baisse importante de la pression des conduites, en plus de l'annonce par les autorités danoises et suédoises d'une fuite de gaz dans les conduites traversant les eaux territoriales des deux pays.