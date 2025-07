Pour nous éclairer sur ce sujet, TRT Français a rencontré Raphaël Liogier, professeur à Sciences Po Aix.

Vous avez publié en 2012 aux éditions du Seuil un ouvrage intitulé “Le mythe l'islamisation, essai sur obsession collective “, est-ce-que ce mythe n'oriente-t-il pas notre rapport à la laïcité, à l'islam et aux musulmans de France ?

Ma pensée a évolué depuis la parution du livre, malheureusement en pire. Je crois même qu'on est en train de fabriquer une laïcité adaptée au discours que l'on veut pour l'islam et les musulmans. C'est quand même fascinant de voir que le mot même de laïcité s'est vidé de son sens et de son contenu ! Aujourd'hui, quand on parle de laïcité, c'est aussi une manière de parler de l'islam depuis 2003. Même les gens, qui ne sont pourtant pas islamophobes, ont été obligés, lorsqu'ils parlent de laïcité, de se positionner par rapport à l’islam. Par cette espèce de nouvelle laïcité qui est, selon moi, ni plus ni moins que de l'hygiénisme identitaire, on vise une partie de la population au nom même de sa confession. Ce qui est historiquement et très exactement le contraire de la laïcité. J'ai tellement répété, par exemple, que cette notion de neutralité ne fait pas partie de la loi de 1905, mais qu’elle a été énoncée après. Cependant, la neutralité dans le cadre de la laïcité, c’est d’abord la neutralité des agents publics, des représentants de l'État. Ce n'est pas la neutralité des usagers des services publics parce que sinon, c'est l'ancien régime. Aussi, cette laïcité adaptée est devenue le bras armé de cette émotion et de cette angoisse de la perte qui donnent le pouvoir aux populistes européens.

Par ailleurs, il y a un volet féministe dans cette laïcité adaptée clairement assumée chez des politiques comme Marlène Schiappa. Vous avez souvent lié la question du voile à celle de l'esthétisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ?

Je ne comprends pas cette version du féminisme alors qu’il devrait en principe promouvoir la liberté des femmes d’exprimer ce qu’elles sont, y compris leur foi. Ce n'est pas à Madame Schiappa de déterminer a priori ce qu'on doit croire ou ne pas croire. Pour revenir à votre question sur l'esthétique, c'est une notion fondamentale parce qu’elle participe de votre insertion dans le monde et de votre présentation. Dans l’islam, on ne peut pas représenter l'absolu. Le musulman dirait qu'on ne peut pas représenter Dieu, donc, on essaie de l'honorer esthétiquement. De la même manière, dans notre société, il y a une esthétique républicaine alors qu’il ne devrait pas y en avoir. Au contraire, il devrait y avoir là, pour le coup, une neutralité de la part de la République, puisque c'est cela l'originalité et la nouveauté de la République par rapport au monde traditionnel.

Peut-on faire le lien entre cette obsession du voile des jeunes filles, qui ne demandent qu'à le porter librement, et la période historique actuelle où la France se perçoit comme en déclin ?Je pense que le lien est direct. En effet, la France se sent privée de l'image qu’elle voudrait avoir dans le regard des autres grandes puissances de ce monde. La France n’est plus vue comme le centre du monde, c'est-ce que j'appelle le complexe de SUEZ (Expédition militaire menée par l’Angleterre, la France et Israël contre le régime du colonel Nasser, en 1956). Ainsi, comme exutoire à cette frustration, il faut qu'on trouve des coupables à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur du pays. C’est à partir de cette vision décliniste qu’on a fait perdre à la République le sens de son universalité. Cette dernière devient protectrice, réactionnaire et sur la défensive. Ainsi, deux visions de la République s’opposent clairement en France : 1) Celle qui défend la République comme étant une tradition en péril. C'est paradoxal parce que la République est moderne, ce n'est pas une tradition en soi 2) Celle qui défend la République comme étant l'expression la plus haute de la modernité, c’est celle à laquelle j’adhère. Cette vision de la République ouvre de mon point de vue la possibilité à toutes les traditions de s’exprimer dans le respect de chacune.

Ces dernières années, on a beaucoup parlé d’un courant islamo-gauchiste, un peu à la manière du “judéo-bolchévisme des années 30”, qui aurait infiltré l’université française. De quoi l’islamo-gauchisme est-il le nom ?L'islamo-gauchisme est caractéristique de cette liquidité du populisme actuel. L'islamo-gauchisme sert surtout à désigner le mal dans la mise en scène du discours populiste. Dans l’idéologie populiste, il y a le peuple trompé et, en face, il y a les faux peuples qui trompent et s'infiltrent partout. On dit voir beaucoup d’islamo-gauchistes à l'université, mais où sont-ils concrètement ? On aimerait bien savoir où ils se trouvent. En tout cas, les populistes se gardent bien de répondre à cette question. Voilà la double utilité de l'islamo-gauchisme : dénoncer les prétendus alliés des faux peuples qui trompent le vrai peuple, mais aussi les citoyens musulmans visibles qui réussissent dans la société française. En effet, leur réussite sociale conforte les discours populistes qui instrumentalisent les sentiments de perte et de déclin de beaucoup de Français. Les populistes mettent donc l’accent sur une supposée traîtrise des élites universitaires et une supposée menace des citoyens français musulmans. D’ailleurs, ces derniers ne dérangent pas les populistes quand ils travaillent dans l'usine Talbot, dans des quartiers populaires ou à faire le ménage dans les bureaux. En revanche, quand vous êtes une femme française, musulmane et voilée dans les Champs-Élysées, cela pose problème, sauf si vous êtes bien entendu la femme de l'émir du Qatar !

