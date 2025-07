Des dizaines de Palestiniens ont été blessés mardi, lors d'affrontements avec l'armée israélienne et des colons dans le nord de la Cisjordanie, au moment où la Présidence palestinienne a adjuré la communauté internationale d’intervenir d'urgence afin de protéger les Palestiniens.

L'association palestinienne du Croissant-Rouge (non gouvernementale) de la région de Naplouse (nord), a déclaré que ses équipes avaient pris en charge 40 blessés dans les villes de Huwara et Beita, au sud de Naplouse, et de Surra, à l'ouest de la ville. Le responsable des urgences de l'association, Ahmed Jibril, a indiqué, dans une déclaration au correspondant de l'Agence Anadolu, que parmi les blessés, il y en avait un qui avait été notamment touché par une des balles en caoutchouc et 29 autres asphyxiés.

"Deux sont tombés car ils étaient poursuivis, tandis que huit autres sont blessés à la suite de passages à tabac par des colons, dont l'un a été transféré à l'hôpital Rafidia de la ville", a-t-il ajouté.

Pour sa part, Ghassan Daghlas, responsable du dossier des implantations dans le nord de la Cisjordanie, a indiqué que la situation sur le terrain dans les environs de la ville de Naplouse était explosive après que l'armée israélienne a fermé les points de contrôle.

Daghlas a ajouté que la fermeture des entrées de la ville avait commencé à six heures du matin à 3h00 (GMT) et a duré 5 heures, entravant les déplacements et empêchant les employés de se rendre à leur travail.

Il a souligné que des affrontements avaient éclaté avec l'armée israélienne aux points de contrôle fermés, faisant des blessés parmi les Palestiniens.

La Présidence palestinienne a condamné les "attaques des colons" dans le nord de la Cisjordanie, ajoutant qu'elles ont été menées "sous la protection des forces d'occupation".

Cité par l'agence de presse officielle palestinienne, le porte-parole présidentiel, Nabil Abu Rudeineh a fait savoir que l'armée d'occupation et ses colons extrémistes mènent quotidiennement une guerre contre les villes, les villages et les camps palestiniens. Abu Rudeineh tient le gouvernement israélien pour responsable des attaques terroristes des colons ayant conduit à plus de tensions et d'escalades. Et de conjurer la communauté internationale et le Conseil de sécurité à intervenir de toute urgence pour fournir une protection internationale au peuple palestinien.