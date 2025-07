Le Président Macron savait pertinemment, en parlant d’une histoire commune "faite d’amour et comportant sa part de tragique", que ses propos allaient faire réagir à la fois en France et en Algérie. Dans le pays de Voltaire qui chérit tant la liberté, peut-on vraiment aimer l’autre quand ce dernier vous domine ? C’est une question à laquelle la commission mixte, voulue par Macron, composée d’historiens algériens et français sur la colonisation, devra se pencher.

Le président Macron souhaite aborder une histoire commune entre l'Algérie et la France, faite d'amour et comportant sa part de tragique. Que pensez-vous de cette déclaration ?

Tout d'abord, il faut rappeler que cette annonce a été faite dans le contexte d'une visite diplomatique, sans doute à la demande du chef de l'État français Emmanuel Macron, évidemment approuvée par les autorités algériennes, mais aussi dans un contexte évidemment en partie surdéterminé par les conséquences de la guerre en Ukraine. Il y a lieu de rappeler à Emmanuel Macron que les historiens, et plus généralement toutes celles et tous ceux qui s'intéressent au passé colonial de la France en général et au passé colonial de la France en Algérie en particulier, qu'ils soient historiens, politistes, juristes ou psychanalystes, n'ont évidemment pas attendu les injonctions du pouvoir et heureusement d'ailleurs, pour s'intéresser, analyser, publier, produire sur la conquête et la colonisation de l'Algérie entre 1830 et le 19 mars 1962. Quant aux questions prétendument taboues, elles ne sont taboues, en fait, que pour les responsables politiques français et en partie aussi pour des responsables politiques algériens.

Mais en ce qui concerne celles et ceux qui s'intéressent à la colonisation de l'Algérie, ces questions taboues sont déjà traitées depuis très longtemps. Nous savons les moyens et les méthodes militaires qui ont été employés par le général Bugeaud. Nous savons ce qui a été perpétré entre le 1ᵉʳ novembre 1954 et le 19 mars 1962. Notamment, l'usage systématique de la torture, le recours aux disparitions forcées qui est aujourd'hui qualifié comme crime contre l'humanité, la déportation de plus de 2 millions de civils algériens, soit un quart de la population totale. Donc les questions prétendument taboues, encore une fois, ne le sont que pour les responsables politiques. Il y a fort longtemps que nous en savons beaucoup sur ces questions. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il ne faut pas continuer à chercher. Mais pour cela, il faudrait que les responsables politiques, en particulier en France, laissent enfin toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à ces questions consulter aussi librement que possible les archives, ce qui jusqu'à présent n'est pas le cas. Enfin, "histoire commune et histoire d'amour avec sa part de tragique" laisse entendre que la France et l'Algérie seraient au fond des partenaires égaux qui auraient, au cours de leur histoire, négocié une histoire commune et amoureuse. C'est absolument contraire à la vérité historique !

Concernant cette commission mixte d'historiens algériens et français sur la question de la colonisation, est ce qu'elle est mise en place ? Est ce qu'on a plus de détails ?

Alors trois remarques. La première, c'est que cette commission, à ma connaissance, n'est demandée que par le conseiller historien Benjamin Stora et ceux qui le soutiennent. Je n'ai pas entendu dire que des historiens ou ceux qui s'intéressent à la colonisation, qu'ils soient en Algérie ou en France, souhaitaient la mise en place d'une telle commission. C'était d'abord et avant tout un acte politique. On ne sait pas très bien ce qu'elle va faire. A ma connaissance, en tout cas, ce qu'elle ne devrait pas faire, c'est assurément écrire l'histoire, puisque l'histoire doit être écrite indépendamment de tous les pouvoirs politiques, qu'ils soient à Alger ou à Paris.

Deuxième remarque, en ce qui concerne la mise en place de cette commission, je ne suis pas dans le secret des dieux et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour le moment, nul ne sait comment elle sera composée, ni véritablement quelles seront ses fonctions. Encore une fois, puisque les questions prétendument taboues, évoquées à demi-mot mais jamais véritablement nommées, sont encore une fois des questions sur lesquelles, pour l'essentiel, nous avons d'excellentes connaissances. S'il s'agit de faire l'inventaire d'archives qui, jusqu'à présent ne sont pas accessibles, fort bien, mais une fois que cet inventaire aura été fait. Reste la question de l'accès à ces archives, la France est un des Etats démocratiques qui dispose des dispositions juridiques les plus restrictives sur ce sujet. Il faudrait, à l'évidence, pour des raisons démocratiques, que ces dispositions soient modifiées.

Troisième remarque. Il faut faire la comparaison, sur la question de la reconnaissance des crimes coloniaux, entre la France et d'autres anciennes puissances coloniales. Je pense à l'Allemagne, la Grande-Bretagne mais aussi à la Belgique plus récemment, puisque le roi des Belges s'est rendu en République démocratique du Congo pour reconnaître ce qui avait été perpétré pendant la colonisation. On s'aperçoit, lorsqu'on compare l'attitude des autorités françaises depuis très longtemps, que sur ce point extrêmement significatif, symboliquement très important, la France est très en retard comparativement à ces anciennes puissances coloniales européennes.

Sur le plan universitaire et scientifique, quels sont les échanges actuels entre les historiens français et les historiens algériens ?

Là aussi, les uns et les autres, nous n'avons pas attendu que les autorités algériennes ou françaises nous disent ce qu'il faut faire. Il y a des ouvrages collectifs qui sont parus et ont été publiés, dirigés par des historiennes et des historiens algériens et français. J'ai moi-même participé au numéro spécial de la revue Naqd sur les événements du 17 octobre 1961 qui a réuni des contributions d'auteurs Algériens et Français. Il y a des échanges très nombreux lors de colloques organisés en France ou en Algérie. De ce point de vue-là, les choses se passent plutôt bien. Reste que pour qu'elle puissent se passer dans de meilleures conditions, il faudrait d'une part que la politique des visas à l'endroit des universitaires et des étudiants algériens soit considérablement assouplie afin de leur permettre de venir en France, poursuivre leurs études et leurs recherches. Réciproquement, il serait souhaitable que celles et ceux qui s'intéressent à la guerre d'Algérie puissent effectivement plus facilement, que c'est le cas aujourd'hui, aller en Algérie consulter les archives dont on sait qu'elles sont dans un état critique, c'est le moins qu'on puisse dire.