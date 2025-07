Le célèbre auteur, compositeur et interprète sénégalais, Youssou Ndour, a, pour la première fois, dominé la scène en Turquie au cours d’un concert programmé lundi. Le "roi du mbalax" s’est produit dans la salle de concert de l'orchestre symphonique de la Présidence turque (CSO ADA) à Ankara dans le cadre du festival de la Route de la Culture organisé par le ministère de la Culture et du Tourisme.

Pendant environ deux heures, "l'enfant chéri de Médina" a fait vibrer le public qui reprenait en chœur ses titres à succès comme "birama", "Africa", ou encore "7 seconds".

Assister à ce moment de communion est une "bénédiction" assure la camerounaise Rebecca Ewang, une fan de Youssou Ndour.

"Le spectacle a été une expérience spirituelle pour moi. C'est un bonheur de voir ces gens que nous avons connus en grandissant, des légendes vivantes. C'était électrique; son énergie et celle de son orchestre étaient tout simplement contagieuses", a-t-elle précisé.

À 63 ans, le natif de Dakar est, depuis plusieurs décennies, l'une des figures phares de la culture sénégalaise, grâce notamment au savant mélange des sonorités locales et de la technologie sophistiquée.

Devant la presse plus tôt lundi, l’artiste a salué le progrès des relations entre son pays et la Turquie sous l'impulsion des présidents Macky Sall et Recep Tayyip Erdogan. Il a également adressé ses hommages à Mme Emine Erdogan, la première dame de Turquie, dont la Maison de l'Afrique fondée à Ankara sert à promouvoir le savoir-faire des artisans africains, installés en Turquie.

Selon l'artiste sénégalais, dont la renommée s’étend à tout le continent africain, encourager les secteurs de l'artisanat et de l'art garantit aux acteurs africains la perspective de se développer.

Le Festival de la Route de la Culture qui se tient à Ankara du 16 septembre au 23 octobre sous l’égide du ministère turc de la Culture et du Tourisme prévoit de nombreuses activités simultanément organisées dans plusieurs grandes villes de la Turquie. Il est question de présenter le patrimoine culturel, architectural et historique du pays aux locaux et aux étrangers

La précédente édition avait accueilli de grandes figures internationales, notamment le chanteur et musicien malien de renommée internationale, Salif Keita, qui s'était produit à Ankara, le 4 juin.