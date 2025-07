Le Président kazakh, Jomart Tokaïev a accueilli mercredi son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, au Palais présidential Akorda, à Astana.

A la suite d’une cérémonie officielle d’accueil organisée dans la capitale kazakhe, Astana, les deux leaders et leurs délégations ont tenu une réunion.

La délégation accompagnant le président turc comprend les ministres turcs des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, de l'Agriculture et des Forêts, Vahit Kirisci, du Commerce, Mehmet Mus, et des Transports et de l'Infrastructure, Adil Karaismailoglu, ainsi que le président suppléant du Parti pour la Justice et le Développement (AK Parti), Binali Yildirim, le vice-président et porte-parole du parti, Omer Celik, le chef des Services de Renseignement, Hakan Fidan, le président de l'Industrie de la Défense, Ismail Demir, le chef de Communication de la Présidence, Fahrettin Altun, et le porte-parole de la Présidence, Ibrahim Kalin.