Malgré les nombreuses admonitions de la Turquie, la Grèce a de nouveau cédé à la pente de la provocation en déployant des véhicules blindés, sur les îles de Samos -à 1,3 km de la Turquie - et de Lesbos, à 15 km des côtes turques.

La réaction de M. Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, suivi du Ministère des Affaires étrangères, ne s’est pas fait attendre. Il a séance tenante et sans équivoque condamné cet usage politique de la provocation. En outre, la Turquie assure qu’elle "n'hésitera pas à défendre ses droits et ses intérêts en utilisant tous les moyens à sa disposition".

Les accords turco-libyens

Les découvertes de champs gaziers, au cours de la dernière décennie, ont changé la donne énergétique en Méditerranée et accéléré les tentatives d’appropriation exclusive des espaces maritimes.

En faisant la navette entre la France, l’Egypte, Chypre et Israël, les diplomates grecs ont tenté, en vain, par toutes sortes de manoeuvres diplomatiques d’obvier à la stratégie turque d’étendre sa mainmise sur la Méditerranée orientale, notamment avec le projet du gazoduc EastMed

Or, l’accord militaire et maritime conclu en novembre 2019 et le mémorandum d’entente, signé récemment entre la Turquie et la Libye, autorisent la Turquie non seulement à étendre ses frontières maritimes, mais également à revendiquer ses droits sur des zones en Méditerranée riches en hydrocarbures.

Si la Grèce objecte que chacune de ses îles possède son propre plateau continental, donc sa propre zone économique exclusive, (ZEE), conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dite de Montego Bay qu’elle a signée et ratifiée à l’instar de 167 autres pays, il convient de rappeler que la Turquie non seulement n’est pas signataire de cette convention (tout comme la Syrie et Israël), mais estime, de surcroît, que le plateau continental d’un pays doit être mesuré proportionnellement à la longueur de sa façade maritime. Or, certaines îles grecques ne sont situées qu’à quelques kilomètres seulement des côtes turques. [1]

Quelles îles sont concernées ?

Au total, 23 îles sont au cœur du différend opposant la Grèce et la Turquie :

- Les îles de Thasos, Samothrace, Lemnos, Saint-Eustrate, Lesbos, Chios, Psara, Samos et Ikaria sont sous souveraineté grecque depuis le traité de Lausanne signé en 1923, à condition qu'elles conservent un statut de non-militarisation.

- Les îles du Dodécanèse qui renferment 14 îles et non 12 comme son nom l'indique, à savoir Patmos, Lipsi, Leros, Kalymnos, Kos, Nissiros, Astypalée, Tilos, Chálki, Kárpathos, Kasos, Sými, Rhodes et Castellorizo dont la souveraineté a été accordée à la Grèce par le Traité de Paris signé en 1947, toujours à la même condition qu’elles gardent leur statut de non-militarisation.

Que disent les Traités ?

Les îles de la Méditerranée orientale, qui s'étendent de Thasos à Ikaria, ont été occupées en 1913 par la Grèce.

C’est en vertu de l'accord de Londres, signé à la fin de la première guerre balkanique, que les "Six États", à savoir l'Autriche-Hongrie, l'Angleterre, la France, la Russie, l'Italie et l'Allemagne, décideront de l'avenir des îles de la mer Égée.

La décision des "Six États", communiquée aux gouvernements turc et grec en 1914, disposait que ces îles passeraient sous souveraineté grecque. Après la Première Guerre mondiale, la décision des "Six États" a été corroborée par le traité de Lausanne signé en 1923, à l’issue de la guerre d’indépendance turque.

Or, les articles 12 et 13 du Traité de Lausanne sont formels. Ils viennent non seulement confirmer les décisions prises dans la conférence de Londres sur le statut de non-militarisation des îles, mais également conditionner de la même manière, la souveraineté grecque sur les îles de Mytilène, Chio, Samos et Ikaria :

Quant au statut des îles du Dodécanèse, il est réglementé par le Traité de Paris, signé en 1947. L’Italie occupa le Dodécanèse, pendant la guerre de Tripoli en 1912. Il a été décidé à l’issue de la guerre, par le traité d'Ushi, que l'Italie se retirerait des îles. Mais le déclenchement de la Première Guerre mondiale empêcha cette décision d’entrer en application et les îles restèrent sous souveraineté italienne jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

En raison de l’engagement de l'Italie aux côtés des puissances vaincues lors de la Seconde Guerre mondiale, la souveraineté sur les îles a été transférée à la Grèce, par la signature du traité de Paris entre les pays alliés et l'Italie le 10 février 1947. L’article 14 du traité de Paris dispose sans équivoque que les îles "seront et resteront démilitarisées".

Force est de constater, dès lors, qu’Athènes viole actuellement le droit international sur 7 des 9 îles, dont le statut démilitarisé est réglementé par le traité de Lausanne, en déployant des troupes, des brigades, de l’artillerie et des fusiliers à Samothrace, Lemnos, Lesbos, Samos, Chios, Psara et Ikaria.

De la même manière, la Grèce viole le Traité de Paris dans 9 des 14 îles du Dodécanèse, à savoir, Leros, Kalymnos, Kos, Tilos, Kárpathos, Sými, Rhodes et Castellorizo.

[1] Grèce-Turquie-Libye. Tensions autour des ressources énergétiques en Méditerranée orientale », Paris, Ed.Areion, Diplomatie No 105.

[2] Traité de Lausanne, archives électroniques du Ministère turc des Affaires Étrangères : https://www.mfa.gov.tr/data/Kutuphane/MultilateralConventions/lozan-baris-antlasmasi.pdf

[3] Traité de Paris, archives électroniques des Nations-Unies : https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%2049/v49.pdf